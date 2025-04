»Vsakršen poskus razdelitve Bosne in Hercegovine je nesprejemljiv«

EU poudarja, da je Zahodni Balkan del Evrope

Vsakršen poskus razdelitve Bosne in Hercegovine je nesprejemljiv, je glede odcepitvene retorike predsednika Republike Srbske Milorada Dodika po zasedanju zunanjih ministrov EU v Luxembourgu dejala visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Voditelje v BiH je pozvala k premoščanju razlik.

"Bosna in Hercegovina je v ustavni krizi in jasno je, da je vsakršen poskus za razdelitev države nesprejemljiv. Politični voditelji morajo premoščati razlike, ne pa jih povečevati," je po zasedanju zunanjih ministrov EU v Luxembourgu, na katerem so razpravljali tudi o dogajanju na Zahodnem Balkanu, poudarila Kallas.

Po njenih besedah bi lahko vlogo mednarodne skupnosti v BiH ‒ to trenutno zastopa nemški diplomat Christian Schmidt ‒ postopoma odpravili, če bi videli, da so tamkajšnje oblasti sposobne same sprejemati odločitve.

Zunanji ministri EU, med njimi slovenska ministrica Tanja Fajon, so o BiH govorili, potem ko se je ta znašla v eni največjih povojnih političnih in pravosodnih kriz v državi. Kriza se je začela, potem ko je sodišče BiH Dodika konec februarja obsodilo na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev Schmidta. Spričo obsodbe so oblasti v srbski entiteti BiH nato sprejele več ustavno spornih zakonov.

Ministri članic EU, ki so se v nedeljo zvečer s kolegi iz šesterice zahodnobalkanskih držav sestali na neformalni večerji, so po besedah Kallas države kandidatke tudi pozvali, naj se njihovi predstavniki 9. maja ne udeležijo vojaške parade ob dnevu zmage v Moskvi.

Udeležbo na paradi sta sicer napovedala srbski predsednik Aleksandar Vučić in predsednik Republike Srbske Dodik.

"Jasno je, da sta stabilnost in varnost regije ključnega pomena. Če pogledamo na zemljevid, je Zahodni Balkan del Evrope, tako da bi moral biti tudi v EU. Zato je širitveni proces zelo pomemben," je še povedala Kallas, ki je pretekli teden regijo tudi obiskala.