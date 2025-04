»Neverjetno, koliko hinavščine in dvoličnosti je v evropski politiki«

IZJAVA DNEVA

"Evropska unija je – zdaj vam dam še en primer – neverjetna. Večina evropskih držav je priznala neodvisnost Kosova. Ko pa so ZDA pokazale namero, da prevzamejo Grenlandijo, so vsi skočili in rekli: 'Branimo meje Evropske unije in mednarodno pravo.' Zakaj? Evropska unija tam nima ničesar, kajti z Grenlandije ne prihaja noben preprodajalec drog, medtem ko evropskim državam in državljanom preti heroin s Kosova. Vsi vemo, da je Kosovo postalo ena od baz za uvoz heroina v Evropo. Neverjetno, koliko absurda, hinavščine in dvoličnosti je v evropski politiki, in prav tu se mora zgoditi reforma Evropske unije."

(Nekdanji srbski predsednik Boris Tadić v pogovoru za MMC RTV Slovenija o dvoličnosti in hinavščini Evropske unije)