Župan Kijeva / »Ukrajina se bo verjetno morala odpovedati delu svojega ozemlja«

Kolateralna škoda mirovnega dogovora z Rusijo

Ukrajina se bo verjetno v okviru mirovnega dogovora z Rusijo morala odpovedati delu svojega ozemlja, je v danes objavljenem intervjuju za britanski BBC dejal župan Kijeva Vitalij Kličko. Priznava, da to ni pravično, vendar je lahko vsaj začasna rešitev.

"Eden od scenarijev je, da se odpove ozemlju. Ni pravično. Ampak za mir, začasni mir, je mogoče to lahko rešitev, začasna," je povedal v intervjuju nekaj ur po ruskem napadu na Kijev, ki je terjal najmanj 12 življenj.

Kličko je s tem najvišja politična figura v državi, ki je javno namignila, da se bo Ukrajina morda morala odpovedati delu svojega ozemlja, četudi le začasno.

Nekdanji bokser predvideva, da bo predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, s katerim sicer nimata dobrih odnosov, prisiljen sprejeti bolečo rešitev, da se doseže mir. Ob tem je Kličko priznal, da Zelenski z njim ni govoril o nobenih podrobnostih glede morebitnega dogovora o prekinitvi ognja ali koncu vojne. "Predsednik Zelenski to počne sam, to ni del moje funkcije," je dodal.

Ameriški predsednik Donald Trump pritiska na Ukrajino in Rusijo, da skleneta dogovor, in med njegovimi predlogi naj bi bili tudi kompromisi glede ozemlja, vključno s priznanjem ruskega nadzora nad polotokom Krim, ki si ga je Moskva priključila leta 2014. Rusija je nato leta 2022 zagnala obsežno invazijo na Ukrajino in trenutno nadzoruje približno 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja.