»Zelenski se je pripravljen odreči Krimu«

Ameriški predsednik Trump meni, da se je ukrajinski predsednik Zelenski pripravljen odpovedati Krimu

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pripravljen odpovedati polotoku Krim v okviru dogovora o prekinitvi ognja. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je ob tem pozval, naj konča napade in podpiše dogovor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Mislim, da," je na vprašanje, ali se je Zelenski pripravljen odreči Krimu, odgovoril Trump. Zelenski je sicer doslej vztrajno zavračal to možnost.

Ameriški predsednik je pojasnil, da sta se o usodi polotoka na kratko pogovarjala tudi med srečanjem ob robu sobotnega pogreba papeža Frančiška.

Trump je po nastopu mandata začel s poskusi za končanje vojne v Ukrajini. Kijev in zahodni zavezniki so se bali, da bo v pogajanjih zavzel prorusko stališče, a je v zadnjih dneh postal bolj nestrpen do Putina.

"Hočem, da preneha streljati, se usede in podpiše dogovor," je v nedeljo dejal Trump, ko so ga vprašali, kaj želi od Putina. "Verjamem, da imamo dogovor, in želim, da ga podpiše," je dodal.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je medtem v nedeljo dejal, da bo ta teden ključen za odločitev o tem, ali sta Rusija in Ukrajina pripravljeni skleniti dogovor o koncu vojne. Po njegovih besedah je dogovor zelo blizu.

Ob tem je poudaril, da vojaške rešitve za to vojno ni in da jo bo treba najti s pogajanji, pri čemer bosta morali biti obe strani pripravljeni na popuščanje.

