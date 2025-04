»Vsi, ki so se borili za pravico, so junaki in predstavniki časti domovine«

Severna Koreja potrdila napotitev vojakov v Rusijo

Severna Koreja je potrdila, da je v Rusijo napotila vojake, ki naj bi ruski vojski pomagali pri ponovnem zavzetju obmejne regije Kursk, kamor so avgusta lani vdrle ukrajinske sile, poročajo tuje tiskovne agencije. Napotitev naj bi izvedli v skladu s paktom o medsebojni obrambi, ki sta ga strani sklenili v začetku lanskega leta.

Po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA so enote severnokorejske vojske v skladu z ukazom voditelja Kim Jong-una "sodelovale v operacijah za osvoboditev območja Kurska", ki so se končale "zmagovito".

"Vsi, ki so se borili za pravico, so junaki in predstavniki časti domovine," naj bi ob tem dejal Kim in napovedal izgradnjo spomenika v čast "bojnim podvigom" severnokorejskih sil.

Omenil naj bi tudi počastitev padlih in skrb za družine vojnih veteranov, s čimer je prvič potrdil, da so v spopadih utrpeli izgube.

Pred tem je v soboto prisotnost severnokorejskih vojakov v Kursku potrdil načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov. Pozdravil je njihovo junaštvo in izpostavil, da so pomembno prispevali k porazu ukrajinskih sil v regiji.

V Seulu so se na potrditev napotitve odzvali z besedami, da ta predstavlja kršitev varnostnih resolucij Združenih narodov. "Z uradnim priznanjem je (Severna Koreja) priznala svoja kriminalna dejanja," je dejal tiskovni predstavnik tamkajšnjega obrambnega ministrstva.

O prisotnosti severnokorejskih sil na bojiščih rusko-ukrajinske vojne so sicer v preteklih mesecih večkrat poročali tako južnokorejski obveščevalci kot obveščevalne službe zahodnih sil. Po njihovih navedbah je Pjongjang od lanskega oktobra v Kursk poslal več kot 10.000 vojakov.

Moskva in Pjongjang, ki sta od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 poglobili politične, vojaške in kulturne vezi, te informacije doslej nista ne potrdila ne zanikala.