»Dlje, ko smo oddaljeni od 2. svetovne vojne, bolj pozabljamo, kakšne grozote so se takrat dogajale«

"Zgodovina je pokazala, da OZN kot forum, ki bi preprečil kakršno koli vojno, ni nikoli deloval. Že leta 1950 izbruhne korejska vojna. Se je pa v Združenih narodih preprečeval veliki, globalni konflikt, začenši že v drugi polovici 40 let, ko bi lahko v Evropi zelo hitro nastal konflikt, bodisi zaradi vprašanja Nemčije oziroma njene razdelitve bodisi zaradi tržaškega vprašanja, ki ga kar pozabljamo, čeprav je bil to resen konflikt hladne vojne. Tudi OZN je pripomogel preprečiti eskalacijo tega konflikta. OZN oziroma predvsem njegov Varnostni svet je, kot se reče v športnem žargonu, igrišče, kjer so sile izmenjevale svoja mnenja. Generalna skupščina je forum, kjer je na primer Nikita Hruščov izrekel svoje največje grožnje, kjer se je pogovarjalo o sueški krizi, pa o berlinski krizi in podobno. Menim, da je na začetku OZN v veliki meri ubranil to svojo formo, čeprav ni preprečil konfliktov, ampak je bil vsaj parket za mednarodne pogovore. Ta vloga se pozneje zmanjša, predvsem zaradi dostopa do množičnih medijev, ko si politiki začnejo pošiljati informacije preko izjav za medije."

"Dandanes podajajo replike drug drugemu na družbenih medijih. Prek njih pa lahko tudi javnost, čeprav se ne spozna na ozadje konfliktov, vpliva na mnenje tistih, ki delujejo v teh organizacijah in ki vodijo vlade. OZN se danes zlorablja, vsaj če pogledamo, kolikokrat je bila v zadnjem času uporabljena pravica veta v primerjavi z uporabo veta v 60 letih. Hkrati je na delu časovna distanca. Dlje, ko smo oddaljeni od druge svetovne vojne, bolj pozabljamo, kakšne grozote so se takrat dogajale. Politiki, ki so bili veterani druge svetovne vojne, so vedeli, kam lahko privede, če se ne dogovorijo na diplomatskem parketu. Zdaj pa se to zavedanje počasi izgublja in potem prevladajo čustva. Tovrstne organizacije, ki nimajo sankcij ali pa se sankcije enostavno zaobidejo, lahko delujejo samo do trenutka, ko se vsi držijo pravil te organizacije. Ko nekdo zanemari pravila in jih ne upošteva, potem takšne organizacije ne morejo več dobro delovati."

(Pred 80 leti je uničujoča vojna vzela več kot 50 milijonov žrtev, še več kot 20 milijonov ljudi je umrlo zaradi posledic vojne. Na grozote tistega časa je v intervjuju za MMC RTV Slovenija opozorila zgodovinarka dr. Kornelija Ajlec.)