Po poteh resničnih zgodb

Podelili rožnate zmaje za filme z LGBT tematiko

Na 33. festivalu LGBT filma so v soboto v Slovenski kinoteki podelili nagrade rožnati zmaj. Občinstvo je nagradilo mehiški dokumentarec Chavela, festivalska žirija francoski film 120 udarcev na minuto, rožnatega zmaja za slovenski kratki film pa je dobil Po gladini.

Mehiški dokumentarec Chavela, ki je prejel "glas ljudstva", pripoveduje o mehiški pevki Chaveli Vargas, poznano tudi iz filmov Pedra Almodovarja, med drugim pa je bila tudi ljubimka slikarke Fride Kahlo. Film, zgrajen okoli ekskluzivnega intervjuja iz leta 1991, oriše njeno razburkano življenjsko pot – od lokalnega fenomena do preboja na mednarodno prizorišče. Chavela je portret ženske, ki si je drznila oblačiti, govoriti, peti in sanjati tako, kot je hotela sama. Še danes velja za ikono boja raznolikih identitet.

Festivalska žirija je najvišje ocene podelila francoskemu filmu o aktivizmu z začetka devetdesetih 120 utripov na minuto (premiero je pri nas doživel tik prej na festivalu Liffe) režiserja Robina Campilla. Slednji je bil tudi gost festivala, njegov film, ki opisuje pot skupine Act Up in njenem boji v ozaveščanju o aidsu, je prejel več nagrad na festivalu v Cannesu, kmalu pa bo prišel na redni spored tudi v naše kinematografe.

Rožnatega zmaja za slovenski kratki film z LGBT tematiko je šel v roke mlademu režiserju Blažu Slani za film Po gladini, ki govori o dveh mladih ljubimcih, v njem sta zaigrala multimedijski umetnik Rok Roudi in član trap zasedbe Matter Dario Nožić Serini - Dacho.

Med izstopajočimi filmi, ki so jih prikazali na 33. festivalu LGBT filma, je bil nedvomno tudi dokumentarec Odraščanje, avtorjev Siniše Gačića in Dominika Menceja, ki prikazuje lezbični par z otrokom v času referenduma o družinskem zakoniku v Sloveniji. Premiera za širšo javnost bo prihodnje leto v času okoli materinskega dne (marca) v Kinodvoru, film pa je intimen portret istospolne družine, ki se znajde v svetu medijev, ko želi sodržavljanom in sodržavljankam pokazati, da si njihova družina prav tako zasluži enakopravne obravnave - v upanju, da bodo na referendumu obkrožili ZA.

Odraščanje je dokumentarni film o istospolni družini in zakulisnem dogajanju v času referenduma o družinskem zakoniku

© arhiv avtorjev filma

Letošnji festival, ki se je zaključil danes, je skupaj ponudil 23 dolgih in 13 kratkih tematsko zelo raznolikih filmov. Če potegnemo črto pod nagrajene in vidnejše filme, pa lahko sklenemo, da tako občinstvo kot tudi žirija hrepenita po resničnih zgodbah oziroma bojih, pa naj gre za dokumentarce ali celovečerce.