V petek reševanje kulture

Nacionalni svet za kulturo vabi na sedež ministrstva, kjer bodo poskušali reševati vprašanja o podpiranju kulture v Sloveniji

Ministrstvo za kulturo se je leta 2012 pod vodstvom Žige Turka združilo z ministrstvom za šport, znanost in izobraževanje, zgodilo se je t. i. združevanje pod eno streho, ogromno kadrov je bilo premeščenih, ministrstvo za kulturo pa si, kljub poznejši ponovni osamosvojitvi, od tega udarca pravzaprav nikoli več ni povsem opomoglo.

© Ivian Kan Mujezinović

Predsednica Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) Uršula Cetinski, sicer obenem direktorica Cankarjevega doma, zainteresirano javnost vabi, da se udeleži 27. javne seje NSK, ki bo v petek, 26. januarja, ob 9. uri v veliki sejni sobi v pritličju ministrstva za kulturo na Maistrovi 10 v Ljubljani. Na kulturniški sceni je namreč završalo, ko so številni zavodi nevladnega sektorja ostali brez sofinanciranja države oziroma so se jim ta občutno zmanjšala.

Med drugim v predlogu dnevnega reda napovedujejo tudi pogovor o kulturnih vsebinah na javni televiziji in radiu, kjer je pred kratkim denimo šport dobil prednost pred kulturo, zato so kot sogovornika (v temi naslovnjeni Položaj kulturnih vsebin v konktekstu programov javne televizije in radia) povabili Igorja Kadunca, generalnega direktorja RTV Slovenija, in Cirila Baškoviča, predsednika programskega sveta RTV Slovenija.

Predstavili pa bodo tudi stališče Asociacije neodvisnih ustvarjalcev po zaključenem javnem razpisu za kulturne programe v okviru nevladnega sektorja.

Dramaturg in publicist Rok Vevar je v nedavnem intervjuju za Mladino spregovoril prav o tej problematiki in med drugim izjavil, da je v takih razmerah težko delati in da je v zadnjih letih vidna neznosna sovražna fronta med ministrstvom in kulturniki. Vevar meni, da se ta z vsako naslednjo potezo ministrstva še povečuje. Intervju si lahko v celoti preberete na tej povezavi.

O tem, kako to, da je portal Fran, ki omogoča brezplačno iskanje po slovarjih slovenskega jezika v digitalni obliki, ostal brez sredstev ministrstva, je v aktualni številki Mladine pisal tudi Jure Trampuš. Med drugim je zapisal, da so izgovori ministrstva sprenevedanje. "Če minister res misli, da gre za delo, tako pomembno za slovenski jezik, bi moralo ministrstvo projekt odločnejše podpirati. Sklicevanje na izbiro strokovne komisije pa je s tega vidika zgolj skrivanje, minister je tisti, ki na koncu odgovarja in odloča," je dodal Trampuš. Njegov prispevek z naslovom Financiranje kot loterija si lahko preberete na tej povezavi.

V uvodniku (Naj klečeplazijo) se o tem, ali ni neverjetno, da ima glavno mesto neprimerno bolj resno kulturno politiko kot pa država – in da so na mestni ravni zaposleni boljši strokovnjaki kot na ministrstvu, sprašuje tudi urednik Mladine Grega Repovž.