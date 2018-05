Predvolilna molitev

Za otroke in družine oziroma za družine in otroke

Nadškof Stanislav Zore

© Borut Krajnc

Nadškof Stanislav Zore je vsem župnikom zapovedal, da vse do volitev pri vsaki sveti maši darujejo tudi molitev za domovino, ki naj bi volivkam in volivcem pomagala, da se bodo na parlamentarnih volitvah odločili prav.

V slovenski RKC očitno menijo, da gre za posebej pomembne volitve. »Slovenski škofje smo sklenili, da se bo v času pred državnozborskimi volitvami molila molitev za domovino po cerkvah,« je zapisal predsednik Slovenske škofovske konference in ljubljanski nadškof Stanislav Zore. »Vse župnike, molitvene skupine in duhovna gibanja ter druge katoliške organizacije« je povabil, naj tri tedne pred volitvami (z volilno nedeljo 3. junija vred) »pri vsaki sveti maši po obhajilu zmolijo ’Molitev za domovino’. Molitev naj objavijo v oznanilih, natisnejo in razmnožijo, da jo bodo dobili vsi verniki.«

In vsebina predvolilne molitve za domovino? Ta ni prepuščena presoji posameznih župnikov in drugih glasnikov RKC, pač pa je vnaprej predpisana in gre takole: »Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo Te za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in slovenski narod. V času, ko se pripravljamo na volitve, Te prosimo, da bi se jih vsi kristjani udeležili in odgovorno oddali svoj glas za vse, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine in otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo našo državo ter se zavzemajo za vse, ki so v kakršnikoli stiski. Naj vsi skupaj gradimo Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen. Marija, Pomočnica kristjanov, prosi za nas!«

Bodo ljudje znali razbrati, koga so slovenski škofje imeli v mislih? Načeloma je poziv kar jasen in ob pravem branju dodobra zoži izbor volivcev. Znano je, katere stranke se zavzemajo »za življenje« oziroma za prepoved ali omejevanje pravice do splava. Po tem, ko je NSi nekoliko omilila stališče do tega vprašanja, je prva nasprotnica splava postala stranka Aleša Primca Glas za otroke in družine, ki na volitvah nastopa na skupni listi s stranko Franca Kanglerja, pod imenom Združena desnica. Prav ta stranka pa se vsaj navzven – kar pove tudi njeno ime – najbolj odločno zavzema tudi za otroke in družine. Oziroma, za družine in otroke, kot so zapisali slovenski škofje.