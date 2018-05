Kako preprečiti zlorabo Državnega sveta za volilno kampanjo?

Državni svet jutri organizira posvet z jasnim političnim pečatom, ki nosi naslov Kako preprečiti izumirjanje slovenskega naroda

Eden od sodelujočih na jutrišnjem posvetu v Državnem zboru bo tudi Tadej Strehovec iz Slovenske škofovske konference (na fotografiji z nekdanjim nadškofom Antonom Stresom)

Državni svet jutri, 24. maja 2018, organizira posvet z zloveščim in tendencioznim naslovom Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Kot je razvidno iz uvodne najave dr. Matjaža Gamsa, svetnika, sicer pa profesorja računalništva, je cilj posveta predstavitev strokovnih demografskih analiz in krepitev zavesti o pomenu demografskih trendov, kar naj bi služilo kot podlaga za Belo knjigo o demografiji. Med sodelujočimi na dogodku bodo tudi dr. Tadej Strehovec iz Slovenske škofovske konference, ki bo predstavil prispevek z naslovom »Prihodnost pripada verskim skupnostim: Pozitivni vpliv religij na rodnost«, pa Jože Kurinčič iz Društva katoliških pedagogov Slovenije, Anton Bajec iz nekdanjega Inštituta za starševstvo in družino ter dr. Mari Jože Osredkar iz ljubljanske teološke fakultete, ki bo spregovoril o »Katoliškem nauku o družini«.

Med nastopajočimi najdemo tudi Tomaža Meršeta, predsednika Družinske pobude, »društva za družini naklonjeno družbo«. Merše je ob mednarodnem dnevu družine na društveni spletni strani spomnil, da »se v letošnjem volilnem letu lahko še posebej zavemo, da si starši položaj svojih družin določamo tudi s tem, kako volimo.« V nadaljevanju zapisa je dejal, da »imamo v Sloveniji le pet strank, za katere lahko rečemo, da so družini naklonjene.« To naj bi bile Glas za otroke in družine Aleša Primca, Nova Slovenija, SDS, SLS in Nova ljudska stranka.

Številni intelektualci, profesorji, analitiki in referenčne organizacije so, zaradi nabora sogovornikov, politične zlorabe Državnega sveta za volilno kampanjo in zlorabi omenjene institucije za strankarske in ideološke cilje, podpisali protestno pismo.

Podpisnice in podpisniki (seznam imen si lahko preberete spodaj) menijo, da je iz uvodnega zapisa Matjaža Gamsa razvidno, da se sklicevalec »izumiranje slovenskega naroda« razume kot nedvomno družbeno realnost, kar je povsem nestrokovno, ideološko, primordialistično stališče, ki nima nikakršne znanstvene osnove. Enako brez rezerve psevdobiologistično se sklicuje tudi na ustavno kategorijo avtohtonosti, še dodajajo.

"Cela vrsta naslovov najavljenih prispevkov zveni kot slogani in domislice nacionalističnih političnih strank, ki »narod« razumejo v okviru kri-in-grudovstva 19. in 20. stoletja in ki s širjenjem (prastare) ideje o ogroženosti slovenskega naroda vzbujajo strah ter bolj ali manj prikrito apelirajo na podporo politikam izključevanja, ksenofobije ter omejevanja pravic žensk, spolnih, seksualnih, etničnih in verskih manjšin."

"Poleg tega je med seznamom povabljenk in povabljencev v »strokovnem delu« posveta komaj najti kako ime, ki bi bilo javnosti poznano po znanstvenem ukvarjanju z demografijo, etničnostjo in nacionalizmom, kar kaže na to, da je koncept posveta somišljeniško zborovanje, ki s kako strokovnostjo nima zveze. Cela vrsta naslovov najavljenih prispevkov zveni kot slogani in domislice nacionalističnih političnih strank, ki »narod« razumejo v okviru kri-in-grudovstva 19. in 20. stoletja in ki s širjenjem (prastare) ideje o ogroženosti slovenskega naroda vzbujajo strah ter bolj ali manj prikrito apelirajo na podporo politikam izključevanja, ksenofobije ter omejevanja pravic žensk, spolnih, seksualnih, etničnih in verskih manjšin," so podpisnice in podpisniki še zapisali v javnem pismu.

Dodajajo, da se s tako nestrokovno in ideološko povsem razvidnim konceptom posveta, izrazito pristranskimi, ideološkimi vsebinami in izbiro termina posveta tik pred državnozborskimi volitvami Državni svet nedvoumno vključuje v volilno kampanjo, kar je v nasprotju z njegovo ustavno določeno vlogo.

Seznam imen podpisnic in podpisnikov:

Nina Perger, Dr. Boris Vezjak, Dr. Metka Mencin Čeplak, Mojca Dobnikar, Dr. Vlasta Jalušič, Mirovni inštitut, Dr., Veronika Bajt, Tiva Vlaj, ŽPZ Kombinat, Nika Kovač, Inštitut 8. marec, Dr. Vesna Leskošek, Dr. Irena Šumi, Dr. Milica Antić Gaber, Dr. Tanja Urek, Dr. Darja Zaviršek, Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa in spletni portal spol.si, Teja Reba, Linn J. Koletnik, Eva Gračanin, Erika Schauer, Dr. Barbara Rajgelj, Zavod za kulturo raznolikosti Open, Dr. Marina Gržinić Mauhler, Filozofski inštitut ZRC SAZU, Natalija Djoković, Dr. Renata Šribar, Društvo MOZAIK –društvo otrok, Dr. Renata Salecl, Marina Uzelac, Andreja Vezovnik, Martin Gramc, Dr. Olga Poljšak Škraban, Zdenka Badovinac, direktorica Moderne galerije, Tanja Kamin, Vesna Štefanec, Nika Šušterič, Pef UL, Evan Grm, Kolektiv Rdeče zore, Lezbično-feministična univerza, Tadeja Pirih, Dr. Mojca Urek, Katja Sešek, Suzana Tratnik, Društvo ŠKUC, ŠKUC - Kulturni center Q / Klub Tiffany, Živa Humer, Maja Ivačič, Dr. Jelka Zorn, Dr. Jasna Podreka, Mirna Berberović, Maruša Bertoncelj, PEF UL, Klara Šušterič, Delovni odbor za feminizem, Študentska Iskra, Dr. Duška Knežević Hočevar, Dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije, FemA – Feministična akcija, Center FemA – Zavod za transformativne študije in delovanje, Mag. Polona Mesec, kolektiv Inštituta 8.marec, Tereza Novak, Organizacija Slovenska Filantropija, Dr. Mojca Pajnik, Dr. Alenka Zupančič, ZRC SAZU, Ženski lobi Slovenije, Škuc - Festival Lezbična četrt, Dr. Alenka Švab, Ana Čigon, Gabrijela Simetinger, Mag. Urška Jež, Dr. Nina Cvar, Društva za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk, Jadranka Plut, Andreja Gomišček, Eva Matjašič, Jasmina Šepetavc, Filip Vurnik, Simona Jerala, Mirovni inštitut, Alenka Spacal, Zdenka Gajser, Tea Hvala, Festival Deuje babe, Katja Čičigoj, Zavod TransAkcija, Mag. Jasmina Založnik, Neja Blaj Hribar, Tanja Matijašević, Impro kolektiv Improške, Dr. Tanja Rener, Sekcija ŠKUC-LL, zanjo dr.Tatjana Greif, Dr. Ana Marija Sobočan