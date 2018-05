Program SDS v madžarščini

"SDS je znova našla način, kako izigrati državo. Temu so nekoč rekli nacionalna izdaja. Orbanizacijo Slovenije lahko preprečiš z udeležbo na volitvah."

Velika Madžarska

Inštitut Danes je nov dan je danes objavil reklamni oglas SDS v madžarskem jeziku. Ob tem so zapisali sledeče: "SDS je edina stranka v Sloveniji, ki ima v lasti podjetja. Med temi podjetji so tudi medijske hiše, v katere so madžarski poslovneži, povezani s premierom Orbanom, vložili že več kot 2 milijona evrov. S tem so posredno financirali volilno kampanjo SDS."

V svojem besedilu so dodali, da v Sloveniji politične stranke ne smejo prejemati financiranja iz tujine: "Gre za mehanizem, ki varuje suverenost države in volitev. SDS je znova našla način, kako izigrati državo. Temu so nekoč rekli nacionalna izdaja. Orbanizacijo Slovenije lahko preprečiš z udeležbo na volitvah."

