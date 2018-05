Pristransko o tem, kdo nam krade

Stranka SDS je želela tudi eno od fakultet izkoristiti za svojo predvolilno kampanjo

Letak

© študent Biotehniške fakultete

Danes ob 19. uri naj bi na Biotehniški fakulteti potekala okrogla miza z naslovom Odkrito o tem, kdo nam krade. S tem sicer ne bi bilo nič narobe, če ne bi bila že napoved dogodka obarvana v barve stranke SDS in opremljena z njihovim predvolilnim sloganom. Obenem pa bosta na pogovoru sodelovala kar dva poslanca SDS - Anže Logar in Jelka Godec ter komentator desnice Rado Pezdir. Dogodek je bil sicer v zadnjem hipu prestavljen drugam.

Na dogodek nas je opozoril eden od študentov omenjene fakultete, ki nam je poslal sporočilo in dokaz, da je bil dogodek do še pred kratkim načrtovan in oglaševan kot da se bo zgodil na Biotehniški fakulteti, nato pa so ga naknadno preselili v Antonov dom. "Očitno se je SDS poskušal izogniti ponovnemu škandalu, ali pa se je spametovala fakulteta. Vprašanje tukaj vseeno ostaja, kdo pri pravi pameti v vodstvu Biotehniške fakultete je prvotno odobril ta dogodek," se sprašuje študent.