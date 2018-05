Selitve volivcev

Najzvestejši so volivci SDS. Nekdanji podporniki SMC pa so pogača, od katere ima največ koristi Šarec.

Kar 41 odstotkov vseh podpornikov Marjana Šarca je pred štirimi leti glasovalo za Cerarja.

© Borut Krajnc

Po javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Mladino ta teden naredila agencija Ninamedia, ostaja stranka SDS daleč v vodstvu. V telefonski anketi je stranko Janeza Janše izbralo daleč največ vprašanih, 18,9 odstotka. Gre za seštevek tistih, ki naj bi se zelo verjetno ali zagotovo udeležili volitev in so dejali, da bodo volili SDS ali da jim je ta stranka najbližja oziroma najbolj simpatična.

Za SDS so tokrat na drugem mestu Socialni demokrati z 11,4-odstotno podporo, tretja pa je Lista Marjana Šarca (LMŠ) z 10,2-odstotno podporo. Na četrtem mestu jim sledi Stranka modernega centra (SMC), ki jo je podprlo 7,3 odstotka vprašanih, peti je DeSUS, ki ga je podprlo 6,6 odstotka vprašanih. Podpora Levici znaša 5,4 odstotka, zadnja v tej skupini strank pa je NSi s 4,8 odstotka. Ti podatki seveda še ne pomenijo volilne napovedi, saj je kar 25,7 odstotka vprašanih še vedno neodločenih.

Poleg tega so v Ninamedii respondente vprašali tudi o volitvah leta 2013. Zanimalo jih je, koga so volili pred štirimi leti, in tako dobili podatke o »selitvah« podpornikov od ene k drugi stranki. Izkazalo se je, da ima najzvestejšo volilno bazo stranka SDS. Med tistimi, ki so v tej anketi podprli SDS, je namreč kar 73 odstotkov takšnih, ki so SDS izbrali tudi na volitvah leta 2013. Še največ novih podpornikov SDS tokrat dobiva od SMC, takšnih je bilo v tem vzorcu devet odstotkov, približno toliko pa jih je izgubila na račun NSi in LMŠ.

© Ninamedia

Nekdanji podporniki SMC so sedaj pogača, ki si jo delijo in režejo mnoge stranke, še največje koristi od njih pa ima Marjan Šarec. Kar 41 odstotkov vseh podpornikov LMŠ je namreč pred štirimi leti glasovalo za Cerarja. A poleg SMC se je Šarec deloma zajedel še v volilno bazo SDS: 8,8 odstotka današnjih podpornikov LMŠ je pred štirimi leti volilo SDS. Sklep, da v LMŠ živijo na račun drugih, pa bi bil vendarle napačen, saj je po drugi strani kar 38,3 odstotka podpornikov Šarca dejalo, da leta 2014 ali niso šli na volitve ali se ne spomnijo, koga so volili.

Sklepno etapo tokratnega predvolilnega boja bodo krojili neodločeni volivci, med katerimi pa ni več toliko nekdanjih podpornikov SDS.

Zanimiva je tudi primerjava obeh »konkurenčnih« strank, Levice in Socialnih demokratov (SD). Primerjava namreč pokaže, da je »zgolj« približno 30 odstotkov vprašanih, ki so tokrat podprli Levico, tudi leta 2014 volilo Združeno levico. Približno isto število vprašanih novih podpornikov Levice, 23,5 odstotka, je namreč izjavilo, da so leta 2014 podprli SD, 11 odstotka pa da SMC.

Dejstvo, da ima Levica zdaj očitno le »tretjino« starih volivcev, pa ne pomeni, da je podpornike izgubila, ampak da je dobila nove. Kar 29 odstotkov podpornikov Levice v tej anketi je namreč dejalo, da se leta 2014 volitev ni udeležilo ali da se ne spominja, koga so obkrožili. Lista Marjana Šarca in Levica sta tako stranki, ki na letošnjih volitvah najbolj mobilizirata. Očitno predvsem mlade, ki so v tem času dobili volilno pravico.

Sklepno etapo tokratnega predvolilnega boja bodo krojili neodločeni volivci, med katerimi pa ni več toliko nekdanjih podpornikov SDS, ki je očitno z bogato predvolilno kampanjo in široko mobilizacijo dosegla plafon. Če bi secirali skupino neodločenih, bi ugotovili, da večino sestavlja potencialni krog levih strank. Kar 27,3 odstotka neodločenih je namreč leta 2014 volilo Mira Cerarja, 10 odstotkov pa Dejana Židana.