Orbán že neposredno financira SDS

Predvolilne oglase SDS plačujejo podjetja, ki so denar dobila iz Madžarske

Dva posnetka iz Facebooka, s katerih je vidno, da je Nova24 plačala (»sponsored«) predvolilni oglas SDS.

Nova24, glasilo v lasti funkcionarjev in simpatizerjev stranke SDS, in podjetje Nova obzorja, ki je v 44-odstotni lasti stranke SDS, sta v zadnjem letu dobila zajetno finančno pomoč od madžarskih podjetij, povezanih z madžarskim premierom Viktorjem Orbánom in njegovo stranko Fidesz. Obe podjetji, ki izdajata več medijev, nedvomno izvajata predvolilno propagando za SDS prek svojih medijskih vsebin, a zdaj sta začeli SDS zagotavljati tudi neposredno pomoč. Na socialnih omrežjih, predvsem na Facebooku in Instagramu, so se namreč pojavili predvolilni oglasi stranke SDS, ki jih plačujeta Nova24 in Demokracija, kar pomeni, da se madžarski denar že neposredno troši za predvolilno kampanjo SDS.