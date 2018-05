Kakšna je bila pot v holokavst?

Izšla je posebna številka Mladine iz sklopa ZGODOVINA

Izšla je posebna izdaja Mladine: Pot v holokavst. Kako se je lahko zgodil največji zločin v sodobni zgodovini Holokavst je Evropo in svet zaznamoval za vedno. Zlovešča pripoved o ljudeh. O ljudeh, ki so molčali. O ljudeh, ki so se delali, da ne vedo. O ljudeh, ki so odločali. Zlovešča pripoved o tem, česa je zmožen človek. In vendar si nekateri danes drznejo relativizirati to zgodovinsko obdobje.

