Desničarski podkancler bi ukinil eno od temeljnih svoboščin EU

Avstrija bo čez mesec dni za pol leta prevzela predsedovanje svetu EU v Bruslju

Heinz-Christian Strache

Avstrijski podkancler in vodja desničarske svobodnjaške stranke Heinz-Christian Strache zahteva reformo zakonodaje EU, ki vsakemu državljanu v EU omogoča, da lahko živi in dela v kateri koli državi članici. Ta pravica ima po njegovih besedah tudi negativno plat, saj na primer na trgu dela vodi do spodrivanja. Tako imamo ljudi, »ki so dobro kvalificirani in veliko zaslužijo, pa so porinjeni v brezposelnost, ker jih nadomesti ugodnejša delovna sila,« je po poročanju die Zeit dejal Strache.

Svoboda izbire bivališča skupaj s svobodnim pretokom blaga, storitev in kapitala sodi med stebre EU in skupnega evropskega trga. Vsakemu državljanu EU zagotavlja pravico, da si lahko tudi zunaj matične države svobodno izbira kraj bivanja in delovno mesto. Strache razlaga, da ta pravica ne sodi v sedanji čas. »Odprto moramo razpravljati, da za evropski razvoj tudi ni dobro, da iz Vzhodne Evrope potegnemo na Zahod celoten intelektualni, dobro izobražen potencial,« utemeljuje svoj predlog. Zaradi tega mora biti cilj, »vsaj delno najti regulativne rešitve, kako to urediti bolje v interesu vseh«.

Vladna koalicija konzervativne ljudske stranke kanclerja Sebastiana Kurza in Strachejeve svobodnjaške stranke se je kljub kritični drži v vladnem programu načeloma opredelila za EU. Sta pa obe stranki tudi jasno povedali, da bosta omejili priseljevanje, da bo Avstrija postala manj privlačna za migrante. Strache je svoje predloge predstavil mesec dni, preden bo Avstrija za pol leta prevzela predsedovanje svetu EU v Bruslju.

Po poročanju Kurierja je Strache pred časom delitev dela v času avstrijskega predsedovanja predstavil z besedami, da bo kancler Kurz skrbel za Evropo, on pa za Avstrijo. Zdaj je to svoje stališče popravil tako, da se bo vključil tudi v razprave o prihodnosti EU. Za preprečitev sprejetja nezaželenih odločitev bo uporabil tudi veto, po njegovih besedah je »nacionalna pravica do veta v EU varnostni mehanizem« in tako uporaben zlasti za manjše članice.

Nadaljnjo integracijo EU ostro zavrača, saj je v EU že zdaj preveč centralizma. V nacionalno pristojnost bi Strache vrnil kmetijsko politiko, odločanje o standardih na področju zdravstva in varovanja okolja, saj »nočemo, da nam bo standarde predpisovala EU«. Avstrijski podkancler podpira seveda tudi kontrole na notranjih mejah schengenskega območja, ker nadzor na zunanjih mejah ne deluje, povečuje pa se spet tudi število beguncev. Turčiji bi odvzel status kandidatke za vstop v EU.