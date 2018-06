Marjan Šarec razkril manipulacije Janeza Janše

Marjan Šarec je razkril, kako je Janez Janša zlorabil njegovo zaupanje in še enkrat poudaril, da LMŠ ne bo nikoli sodelovala v koaliciji s stranko SDS

Janez Janša in Marjan Šarec včeraj na TV Slovenija

© RTVSLO

Marjan Šarec je danes na svoji Facebook strani objavil pojasnilo okoli dogajanja v televizijskem studiu na nacionalni televiziji. "Sinoči sta mi v dogovorjenem napadu (na prevolilnem soočenju na TV Slovenija, op.p.) novinar in hkrati politik Bojan Požar in Janez Janša očitala, da se tajno srečujem z Janezom Janšo. Logična reakcija na moja ostra stališča do financiranja stranke SDS iz tujine," je zapisal Šarec in dodal, da je, ko se je odločil za vstop v državno politiko, opravil veliko pogovorov z različnimi slovenskimi politiki, predsedniki strank, kandidati za poslance in mnogimi drugimi ljudmi.

"Sem človek, ki posluša in da priložnost. O tem nisem in ne bom javno govoril, ali tega celo prikrito prodajal novinarjem. Žal danes ugotavljam, da je edini, ki je zlorabil to zaupanje, Janez Janša. Z njim sem se pogovarjal lani v predsedniški kampanji in enkrat letos," je še zapisal.

"Ugotavljam, da sem se pravilno odločil, da LMŠ pod mojim vodstvom ne bo nikoli sodelovala v koaliciji s stranko SDS, ki s svojim medijskim imperijem širi laži in lažne novice o meni in naših članih. Spomnimo se samo nekaterih člankov na Nova24 in portalu Požareport. Mogoče sem naiven, nisem pa pokvarjen."

Besedilo je zaključil z besedami, da se mu zdi smešno je, da mu laž očita nekdo, čigar portal temelji na laži oziroma polresnicah. Ključno spoznanje pa je po mnenju Marjana Šarca to, da Janez Janša živi v preteklosti, "nas pa zanima prihodnost in priložnost za naše otroke" ter dodal, da je čas za novo generacijo.