Janševa SDS zmagovalka volitev

Po podatkih vzporednih volitev je na 2. mestu pristala Šarčeva LMŠ, sledijo ji SMC, Levica in SD

Glavno vprašanje ostaja, ali bo Janezu Janši uspelo sestaviti vlado ... (na fotografiji s svojim političnim zaveznikom in podpornikom Viktorjem Orbanom)

© Borut Peterlin

Na osmih parlamentarnih volitvah je 1,7 milijona volilnih upravičencev izbiralo med 25 strankami in njihovimi 1.636 kandidati. V parlament se bo po podatkih vzporednih volitev, ki jih je opravil Inštitut Mediana, uvrstilo devet strank. Največ sedežev je osvojil SDS, kar 25, drugouvrsščeni LMŠ 13, SMC in Levica 10, SD 9, NSi 7, Stranka Alenke Bratušek in DeSUS 5, SNS pa 4.

Marjan Šarec je ob objavi izidov vzporednih volitev izrazil veliko zadovoljstvo. Prvaku zmagovite SDS Janezu Janši pa je zaželel srečo pri sestavljanju koalicije. Na vprašanje glede sestavljanja vladne koalicije je Šarec dejal: "Mi ne bomo klicali prvi, bomo pa počakali klic." Na vprašanje, ali se bo odzval morebitnemu povabilu na kavo, pa je dejal: "Če bomo klic prejeli, kavo spiti ni problem, povedali pa bomo tisto, kar smo že večkrat povedali." Šarec je pred volitvami dejal, da LMŠ ne bo šla v vlado s SDS.

Janez Janša, predsednik SDS,je na Twitterju objavil izjavo, v kateri se je zahvalil vsem, ki so šli na volitve in prevzeli svoj del odgovornosti do domovine. "Ni nas strah jutrišnjega dne. Veselimo se ga," je med drugim zapisal.

"Ni nas strah jutrišnjega dne. Veselimo se ga."

(Janez Janša, SDS)

"Z zaupanjem vseh, ki ste nam danes zaupali svoj glas, smo močni. Zavedamo se, da je odgovornost vsake vlade, najprej do njenih državljanov, da prepozna in dela za njihove potrebe, da skrbi za njihovo varnost, da ščiti njihove pravice in brani njihove vrednote," je še dodal in poudaril, da bo vlada pod vodstvom SDS vlada za Slovenijo, ki bo domovina za vse: "Slovenijo, ki bo varna, kjer bo v javnih storitvah red in kjer bodo za vse veljali enaki pogoji."

Evropska komisarka Violeta Bulc je v štabu SMC po objavi izidov vzporednih volitev dejala, da so lahko izjemno zadovoljni. "V tem trenutku je težko dajati kakršnekoli komentarje o koaliciji, pomembno je, da smo dosegli dovolj visok rezultat, da smo v pogajalski skupini," je poudarila.

"Ta stranka je vodila vlado v izjemno težkih časih, upala si je delati tiste korake, ki so bili nujno potrebni za to, da smo lahko obdržali korak z razvojem EU. Ostali smo evropsko naravnani in to je tudi glavno sporočilo. In upam, da bo tudi nova vlada, v kakršnikoli sestavi bo, držala to držo reform dobrega za vse ljudi in seveda evropsko usmeritev," je dodala Violeta Bulc.

"Mi ne bomo klicali prvi, bomo pa počakali klic. Če bomo klic prejeli, kavo spiti ni problem, povedali pa bomo tisto, kar smo že večkrat povedali."

(Marjan Šarec, LMŠ)

V SD so zadovoljni, da so izboljšali rezultat izpred štirih let. "Mislim, da ima SD veliko perspektivo v bodoče," je dejal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han in dodal: "Čestitam zmagovalcu, a na koncu bo treba sestaviti koalicijo in v naslednjih tednih bomo videli, kako se bodo stvari razpletle."

Kot je ocenil, je leva sredina dosegla dober rezultat in zdaj "morajo biti naša stranka in vse stranke odgovorne, da bomo Slovenijo peljali naprej".

SD je na volitvah pred štirimi leti dobila nekaj manj kot šest odstotkov glasov in Han je danes dejal, da so na tokratnih volitvah dobili nazaj svoje trdno jedro. To je zelo dobro in zdaj moramo graditi naprej. "Mislim, da ima stranka SD kljub temu, da je nekateri ne bi radi več videli, veliko perspektivo v bodoče," je dodal Han.

Koordinator Levice Luka Mesec se je zahvalil vsem simpatizerjem in članom stranke, pa tudi vsem volivcem. Sodeč po rezultatih verjame, da bo stranka zasedla deset mest v DZ, kar bi pomenilo, da bi se njihovo število v parlamentu podvojilo njihova moč pa potrojila.

"Mislim, da ima stranka SD kljub temu, da je nekateri ne bi radi več videli, veliko perspektivo v bodoče."

(Matjaž Han, SD)

Alenka Bratušek, predsednica istoimenske stranke, je z rezultatom "absolutno zadovoljna". "Kaže, da bomo cilj, to je več kot pet odstotkov glasov, dosegli," je dejala.

Na vprašanje, kakšna koalicija bi bila za njih sprejemljiva, je odgovorila: "Zdravstvo, upokojenci, mladi ter Slovenija brez groženj in brez izključevanja je naš cilj in verjamem, da bo Slovenija dobila vlado, ki bo vse to lahko zelo dobro naredila."