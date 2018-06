Metelkova v plamenih

Ponoči je zgorel eden od najdejavnejših klubov na Metelkovi - Jalla Jalla

Jalla Jalla v plamenih

© Gasilska brigada Ljubljana

"Danes ponoči, ob 3:30 uri smo prejeli klic, da gori lokal na Metelkovi ulici v Ljubljani. Izvozili smo s štirimi gasilskimi vozili, alarmirali smo tudi prostovoljno gasilsko enoto Ljubljana-Mesto," so zapisali na spletni strani gasilske brigade Ljubljana.

Po prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da je prišlo do požara gostinskega lokala, in sicer na lesenem prizidku v velikosti 15 x 8 m, bolje znanem kot klub Jalla Jalla, ki ima že leta zelo pester glasbeni program, obenem pa je tudi priljubljeno zbirališče tamkajšnjih obiskovalcev, tudi turistov.

Celotna zunanja površina objekta je bila popolnoma v ognju. Gasilci so izvedli dva napada, prvi je izvajal gašenje, drugi je bil namenjen gašenju in varovanju ostrešja sosednjega objekta, kamor se je požar že nekoliko razširil. "Da bi pregledali prostore sosednjega objekta (mizarska delavnica), smo na sosednjem objektu razbili okno ter porezali tečaje vrat. V kasnejši fazi smo odstranili tudi del zunanjega opaža ter pogasili žarišča. V času požara lokal ni deloval. Notranjost je bila zaradi požara le delno poškodovana," še dodajajo v gasilski brigadi.

Gasilci na delu

© Gasilska brigada Ljubljana

Gasilci so intervencijo, v kateri je sodelovalo 13 gasilcev brigade Ljubljana in štiri njihova vozila ter prostovoljna gasilska enota z enim vozilom in petimi gasilci, zaključili nekaj minut po peti uri zjutraj.

Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode, na kraj dogodka pa so prispeli tudi policisti, ki so ugotovili, da je požar zanetil 25-letni osumljenec, ki je že v priporu.