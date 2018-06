Gospod predsednik, čas je, da se javno opredelite proti nestrpnosti nad kulturnimi institucijami

Javni protest ob sovražnem in žaljivem napadu na Gorana Injaca, dramaturga in umetniškega vodjo Slovenskega mladinskega gledališča (SMG)

Prizor, ko so v Brnu skrajni desničarji okupirali oder, na katerem je potekala predstava Slovenskega mladinskega gledališča

© Robert Vystrčil

Predstavnice in predstavniki javni zavodov in nevladnih organizacij na področju umetnosti in kulture, zaposleni in samozaposleni umetniki in kulturni delavci so v javnem protestnem pismu opozorili, da je umetniški vodja Slovenskega mladinskega gledališča, Goran Injac, po ustrahovanju, ki ga je bilo deležno njegovo gledališče na zadnjem gostovanju v Brnu na Češkem, ko je organizirana skupina desničarskih skrajnežev Spodobni ljudje vdrla na oder med predstavo Oliverja Frljića Naše nasilje, vaše nasilje, začel po elektronski pošti prejemati sovražna pisma državljanov republike Slovenije.

V elektronskih sporočilih Injaca ga napadajo z rasističnimi opazkamii, njihova napadalna in žaljiva sporočila pa na nasilen način zrcalijo nacionalistična razumevanja funkcije javnih kulturnih institucij, predvsem pa trenutno nestrpno javno vzdušje, ki mu je dala zagon skrajno naelektrena in zlovešča predvolilna kampanja, so zapisali podpisniki in podpisnice.

"V Sloveniji živijo in delajo umetniki, kulturni delavci in intelektualci, dragoceni ljudje, ki niso državljani republike Slovenije, a aktivno ustvarjajo kulturno in umetniško krajino te države in njenih pripadajočih regij. Goran Injac, ki je doma iz Novega Sada, je desetletje in pol živel in delal na Poljskem, kjer je soustvarjal umetniške programe vrste tamkajšnjih najuglednejših kulturnih institucij, vključno z legendarnim Starim teatrom iz Krakova, je v Slovenijo prinesel vrsto svojih izjemnih strokovnih kompetenc, socialnih vezi in znanja ter jih dal na razpolago Slovenskemu mladinskemu gledališču. Prav z njim je to gledališče lani, ko je med drugim obiskalo nekatera prizorišča sodobnega mednarodnega gledališkega prostora, kjer domača gledališča doslej še niso nastopila, doseglo največje število mednarodnih gostovanj v domači gledališki zgodovini, SMG pa je tudi doma ponovno postal kraj vznemirljive gledališke ustvarjalnosti," so še zapisali.

Podpisani poudarjajo, da je nedopustno, da se ime Gorana Injaca v Sloveniji na kakršenkoli način blati ali napada: "Tudi v primeru, da vseh svojih kompetenc – ali nečesa, kar sodobna politika in družba danes označuje z oznako socialni in kulturni kapital - Goran Injac ne bi imel, tudi v primeru, da bi ne bil javna osebnost, bi bil sovražni napad, za spodaj podpisane enako nesprejemljiv."

V naši državi je razmah nestrpnosti in sovraštva med samimi državljani, predvsem pa njenih posameznih državljanov in organiziranih skrajnih skupin do nedržavljanov RS, ki živijo in delajo med nami, dosegla kritično mejo, so še zapisali v javnem pismu. Podpisani (in temu se pridružuje tudi uredništvo Mladine) želijo živeti v državi, v kateri standardi mečloveških ravnanj ne bodo prestopali zloveščih meja in kjer se naši sodelavci, partnerji, prijatelji ali neznanci, ki niso državljani republike Slovenije, ne bodo počutili kot tujci.

Predsednika republike, predsednika vlade, politične stranke in institucije podpisnice ter podpisniki pozivajo, da se javno opredelijo proti oblikam nestrpnosti, nacionalizma, sovražnega govora in rasizma nad slovenskimi kulturnimi institucijami in njenimi akterji.





Seznam podpisnikov:

Tjaša Pureber, Društvo Asociacija

Pia Brezavšček, Društvo za sodobni ples Slovenije

Jadranka Plut, KUD Mreža

Irena Plešivčnik, Vodnikova Domačija

Dragana Alfirević, Nomad Dance Academy

Janez Janša, Aksioma

Mateja Bučar, DUM

Teja Reba, Mesto žensk

Nevenka Koprivšek, BUNKER

Irena Pivka, CONA

Brane Zorman, CONA

Janez Janša, Maska

Žiga Predan, Pekinpah

Inga Remeta, Glej

Meta Lavrič, Španski borci

Iztok Kovač, EN KNAP

Sanja Nešković Peršin, umetniška vodja SNG Opera in Balet

Simon Kardum, direktor CUK Kino Šiška

Zdenka Badovinac, direktorica MG+MSUM

Renata Salecl, filozofinja

Marcela Okretič, Aksioma

Rok Vevar, samozaposlen v kulturi

Jasmina Založnik, samozaposlena v kulturi

Žiga Divjak, samozaposlen v kulturi

Gregor Kamnikar, samozaposlen v kulturi

Dejan Srhoj, samozaposlen v kulturi

Irena Tomažin, samozaposlena v kulturi

Jana Jevtović, samozaposlena v kulturi

Zoran Srdić Janežić, samozaposlen v kulturi

Žiga Kariž, profesor ALUO

Alen Ožbolt, profesor ALUO

Jože Barši, profesor ALUO

Zmago Lenardič, profesor ALUO

Viktor Bernik, profesor ALUO

Mojca Dimec, teatrologinja in profesorica, SVŠGL

Nina Meško, strokovna svetovalka JSKD

Robert Waltl, Mini teater

Urška Jež, Društvo za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk

Mitja Bravhar, pomočnik direktorja CUK Kino Šiška

Bratko Bibič, Zavod Alcedo, direktor, gasbenik, producent, pubicist

Ema Kugler, filmska režiserka

Maja Delak, Emanat, plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja

Suzana Koncut, samozaposlena v kulturi

Alenka Marinič, samozaposlena v kulturi