Ne politiki populističnega rasizma

Volivci zavrnili politiko sovraštva. To je najpomembnejše sporočilo volitev.

Prvi in drugi, Janez Janša in Marjan Šarec, prvi vabi drugega v koalicijo, drugi bi rad vladal brez njega

© Borut Krajnc

Nedavno, ko je Slovenija vrela zaradi varčevalnega ZUJF-a, predvsem pa zaradi arogance druge vlade Janeza Janše, ki je gospodarsko krizo izkoriščala za obračun z namišljenimi ideološkimi sovražniki, so policisti zastražili zgradbo parlamenta. Obdali so jo z ograjami, neposredno pred parlamentom so bili prepovedani protesti, saj se je oblast bala množic. Bil je to čas, ko je notranje ministrstvo vodil dr. Vinko Gorenak in ko so nad protestniki krožili helikopterji. Na obeh straneh je tekla kri.