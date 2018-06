Aleksandra, domoljubka

Kako na družabnih omrežjih navijajo lažni profili

Domoljubna Aleksandra

© Twitter

Družabna omrežja so polna lažnih profilov, v predvolilnem času pa se število teh poveča. Pri nekaterih niti ne gre za osebe, ki profile upravljajo, temveč za samodejno generirana sporočila, tako imenovane bote (iz besede robot), ki imajo objave in vsebine pripravljene vnaprej. Tako se je maja, prejšnji mesec, na Twitterju pojavil profil Aleksandra (@Aleksan61182821), ki je imel v opisu napisano »Slovenka, domoljubka, #sds zame, zate, za nas, za Slovenijo«. Aleksandri je v dobrih treh tednih uspelo napisati več kot 10.000 tvitov, na dan jih je napisala tudi po 600, v povprečju pa 350. Najbrž ni treba dodati, da so bili vsi naklonjeni stranki SDS.

Tamara Langus, komunikologinja in strokovnjakinja za družabna omrežja, ki tvita kot @centrifuzija, je poudarila, da pri propagandi na družabnih omrežjih izstopa SDS. »Treba je poudariti, da število objav in aktivnost na družabnih omrežjih ne prikazujeta dejanskih razmerij in mnenj ljudi. A ravno ta vtis poskušajo ustvarjati akterji. Preprosto je ustvariti lažni profil ali celo več profilov, ostati anonimen in širiti svoja prepričanja med druge uporabnike,« pojasnjuje Tamara Langus. »Na Facebooku smo opazili veliko novih profilov in strani, katerih namen je bil agregiranje in posredovanje zelo nedvoumnih sporočil. Najpogosteje so prek njih širili zastrašujoče članke s portalov Nova24TV in Demokracija, objavljali različne fotomontaže in se dejavno vpletali v pogovore z drugimi uporabniki – s somišljeniki in nasprotniki. Avtorji številnih videov in fotomontaž nikoli niso bili znani. Najpogostejše teme objav so bili migranti, muslimani ali pa neposredne kritike in napadi na privržence leve ali sredinske politične opcije. Tudi na Twitterju smo opazili številne nove anonimne in lažne profile, ki so jih upravljali dejanski ljudje, saj so se vpletali v pogovore, bili bojeviti v komunikaciji z nasprotniki, obenem pa všečkali in delili sporočila sorodnih profilov«.

Namen take komunikacije je razširjati vsebine, te vsebine narediti legitimne in izkazovati lažno premoč, ki na prvi pogled deluje avtentično.

Matej Praprotnik, vodja digitalnih storitev na Radiu Slovenija, ki tvita kot @praprotnix, pravi, da bi, sodeč zgolj po preštetih odzivih, SDS na volitvah lahko zmagala še z višjim odstotkom. »Tviti z desnice imajo bistveno več všečkov in retvitov, ne pa tudi dosega. To gre pripisati navadi, da se podporniki SDS odzivajo v velikem številu, nimajo pa veliko sledilcev. Zmagovalci so tudi po količini vsebin. Absolutna zmagovalka zadnjega tedna na Twitterju je Lucija Ušaj z 72, na Facebooku pa SDS z 20 objavami na dan. Zbrali so tudi daleč največ videoogledov: več kot 250 tisoč. Med zasledovalci je nekaj strani na Facebooku, za katere ni jasno, kdo jih upravlja, le to, da podpirajo ideje, ki so blizu SDS,« dodaja Praprotnik in poudarja, da so na družabnih omrežjih politične stranke slabe znamke, saj imajo rade, če jih javno hvalimo, na kritike pa se večinoma ne odzivajo. Ravno nasprotno velja za lažne profile strankarskih privržencev, ki imajo predvsem vlogo popadljivih psov in/ali napadalnih propagandistov.

Aleksandra, samooklicana domoljubka, se je po nedeljskih volitvah pri tvitanju malce umirila.