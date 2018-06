Rumena iluzija

Ni res, da je desnica zmagala v vseh volilnih enotah po Sloveniji, pravzprav ni zmagala v nobeni

Te dni po Sloveniji kroži zemljevid volilnih enot in okrajev, kjer je cela Slovenija pobarvana v rumeno. Pri volilnih okrajih je nekaj rdečih in modrih list, a rumena prevladuje. Grafika govori o tem, kako naj bi se Slovenija obarvala v barve SDS.

A resnica je bolj komplicirana, res je stranka SDS skupno prepričala največ volivcev, a v Sloveniji ni v veljavi večinski volilni sistem. To pomeni, da stranka, ki zmaga na volitvah, sama ne more sestaviti vlade, potrebuje koalicijske parterje.

In tukaj se stvari seveda malce spremenijo. Če recimo na eni strani seštejemo deleže glasov parlamentarnih strank, ki naj bi tvorile jedro desne vlade, torej SDS in NSi, na drugi strani pa glasove domnevno levo- sredinske vlade (LMŠ, SD, Levica, SMC in Stranka Alenke Bratušek, ta kombinacija ima sicer v parlamentu več kot 45 poslanskih sedežev), je rezultat drugačen.

V prav vseh volilnih enotah ta kombinacija »premaga« desno različico.

Tudi če tem seštevkoma dodamo Desus na eni in SNS na drugi strani, se rezultat ne spremeni. Kar je seveda pričakovano, podporniki politike stranke Janeza Janše so na teh volitvah skupno zbrali manj glasov, ko njihovi nasprotniki. Risanje rumenih zemljevidov Slovenije je odveč. Janša na teh volitvah pač ni zmagal.

Tako velja vsaj za zdaj - kdo in na kakšen način bo na koncu zares sestavil vlado, je stvar pogajanj in političnih premislekov v naslednjih tednih. Prav pa bi bilo, da bi izvoljeni i, vključno s predsednikom države, premislil, kakšno politiko je zavrnila večina volivcev.