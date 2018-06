Transspolnost zdaj tudi uradno ni več označena kot duševna bolezen

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je transspolnost izbrisala s seznama duševnih bolezni

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je včeraj objavila prenovljen katalog 55.000 bolezni, poškodb in vzrokov smrti, v katerem transspolnost ni več uvrščena med duševne bolezni. Ob tem so pri WHO izrazili upanje, da bo to zmanjšalo stigmo, ki spremlja transspolne osebe. Novi katalog morajo odobriti še članice Združenih narodov (ZN).

Transspolne osebe se identificirajo s spolom, ki ni njihov biološki oz. čutijo, da so se rodili v napačnem telesu. Ta t. i. spolna neskladnost je bila v dosedanjem katalogu WHO uvrščena med duševne, vedenjske oz. nevrorazvojne motnje, svetovna organizacija pa jo je v novem uvrstila med stanja, povezana s spolnim zdravjem.

Po definiciji WHO je spolna neskladnost vztrajna neskladnost med spolom, katerega se posameznik čuti, in tistim, ki mu je bil dodeljen.

"Upamo, da bo rekategorizacija zmanjšala stigmo," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala koordinatorka oddelka WHO za reproduktivno zdravje in raziskave Lale Say.

WHO je tokrat prvič po 90. letih minulega stoletja prenovil katalog bolezni, poškodb in vzrokov smrti, novi dokument pa vsebuje več novih poglavij. Med njimi je tudi poglavje o spolnem zdravju.

Lale Say je komentirala, da bo novi katalog z novimi poglavji po prepričanju WHO zmanjšal stigmo in pomagal k boljšemu sprejetju transspolnih posameznikov v družbi. Pojasnila je, da katalog uporabljajo zdravniki in zdravstvene zavarovalnice, to pa bi lahko po njenem mnenju celo povečalo dostopnost transspolnih ljudi do zdravstvene oskrbe.

Več držav je sicer že sprejelo ukrepe za reklasifikacijo transspolnosti in jo izbrisalo s seznama duševnih bolezni. Med njimi sta na primer Francija in Danska. Lale Say je zato prepričana, da bo tudi rekategorizacija transspolnosti v katalogu WHO zlahka pridobila podporo, čeprav v številnih delih sveta transspolnih oseb še vedno ne sprejemajo.

Prenovljeni katalog WHO vsebuje tudi novo poglavje o tradicionalni medicini, ki se je doslej ni omenjalo, čeprav si po svetu z njo pomaga na milijone ljudi. V njem je tudi razdelek o videoigrah, ki prepoznava motnjo igranja teh iger kot patološko stanje, ki lahko človeka zasvoji prav tako kot kokain.

Novi katalog bodo članicam ZN v potrditev predložili na naslednji svetovni zdravstveni skupščini v Ženevi maja prihodnje leto. Če ga bodo sprejele, bo v veljavo stopil s 1. januarjem 2022.