Ilegalnih prehodov meje je manj, ne več

Domnevno povečani migracijski pritisk na meje ne dosega niti dolgoletnega povprečja

Obiskovalci in udeleženci osrednjega dogodka ob Svetovnem dnevu beguncev

© Borut Krajnc

V sredo je bil v Ljubljani in drugod po državi topel poletni dan. A drugače kot drugod po državi je na muzejski ploščadi Slovenskega etnografskega muzeja sonce sijalo na obraze različnih barv. Begunci in prosilci za azil so kuhali kavo, predstavljali kraje, od koder prihajajo, ter tamkajšnje običaje, prepevali in recitirali pesmi … Dan je bil namenjen spoznavanju drugačnosti in premoščanju razlik med lokalnim prebivalstvom in novimi prebivalci Slovenije. Ali kot so zapisali organizatorji dogodka »Med nami in z nami«, je bil ta namenjen »soustvarjanju vključujoče družbe, prostora za vzajemno učenje med lokalno skupnostjo in prosilkami in prosilci za mednarodno zaščito, begunkami in begunci ter osebami z migrantsko izkušnjo…«. V sredo je bil namreč svetovni dan beguncev.