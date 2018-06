Nova smer

Kaj želimo od nove vlade

Vera v avtoritarnega voditelja je posledica odpovedi socialne države. Morda imajo tokrat politične stranke še zadnjo priložnost. (na fotografiji vljudnostno srečanje med Marjanom Šarcem in Lukom Mescem kot prvi korak k morebitnemu koalicijskemu povezovanju

© Borut Krajnc

Iskanje grešnih kozlov, beguncev in drugih šibkih članov naše skupnosti, stavljenje na avtoritarnega voditelja, jeza in strah so pričakovane posledice neuspelih politik, pomanjkanja solidarnosti in obupa. V naši neposredni okolici lahko opazujemo, kako so državljani po desetletju (neo)liberalnih politik, obljubah o nevidni roki, ki da bo sama poskrbela za pravičnost, obupali nad demokracijo.