Kralj in kraljica krutosti

Ko so na meji z Mehiko še vedno ločevali otroke od staršev, je prva dama v Beli hiši uživala ob čaju s špansko kraljico in se z njo pogovarjala, kako je mogoče pozitivno vplivati na otroke

Ni mogoče graditi zaporov za dojenčke. Ni mogoče ločevati otrok od mater in očetov. Ni mogoče uporabljati moči ameriške vlade za vzpostavitev in nadzor programa za zlorabo otrok s podporo države. Ni mogoče imeti sistema, kjer sta proces in možnost za vnovično združitev nejasna in morda nesmiselna. Ničesar od tega ni mogoče narediti in pričakovati, da pošteni ljudje ne bi dvignili glasu in se uprli, v New York Timesu piše Charles M. Blow.

Predsednik ZDA Donald Trump je to ugotovil v tem tednu, ko se je nanj in na njegovo administracijo vsul plaz ogorčenja zaradi brutalne, nečloveške politike »ničelne tolerance« na meji z Mehiko, ki je povzročila hudo trpljenje otrok in njihovih staršev. Državljani so bili ogorčeni. Politiki so bili ogorčeni. Vodilni podjetij so bili ogorčeni. Tuji voditelji so bili ogorčeni. Papež je bil ogorčen .

To je nemoralno dejanje nemoralnega človeka, nekoga, ki sploh ni videl, da je napaka uporabljati trpljenje otrok in družin (ljudi, ki jih vidi kot manjvredne) kot marionete v političnem boju, s katerim želi prisiliti kongres, da bi zagotovil denar za njegov simbol sovraštva, kar je zid na meji med ZDA in Mehiko.

Jasno je, da sploh pomislil ni, da je to bitka, ki jo lahko samo izgubi. Prepričan je bil, da je uporaba mejne policije za ugrabljanje otrok zmagovalna ideja. »Predsednik Donald Trump vidi svoje trdo stališče glede priseljevanja kot zmagovalno zadevo pred vmesnimi volitvami, ki jih vidi kot referendum o svojih protekcionističnih politikah,« je v sredo poročala agencija The Associated Press.

Eden od republikanskih članov kongresa je dejal za televizijsko postajo CNN, da je Trump v torek na sestanku za zaprtimi vrati dejal, da »jokajoči otroci politično niso videti lepo«. Anketa, ki jo je CNN objavila v ponedeljek, je pokazala, da tej politiki nasprotujeta dve tretjini Američanov, večina republikancev jo podpira.

Za Charlesa M. Blowa je to več kot lojalnost stranki, to je kult. Trump republikansko stranko tako močno drži za vrat, da ta nima več ne zraka ne glasu za nasprotovanje. Niti pretresene družine ne morejo premakniti stranke, ki se je včasih imenovala stranka družinskih vrednot.

To nasprotje je nagnusno. Ni res, da Trump in njegova družina ne razumeta, da že najmanjši stres, ki ga povzročimo otrokom, slabo vpliva nanje. Ampak zanje niso vsi otroci enaki. Prva dama Melania Trump je jasno povedala, da bi bilo za njenega in Trumpovega mladoletnega sina preveč stresno, če bi se moral sredi šolskega leta preseliti v Washington. Zato je z njim ostala v New Yorku, kar je ameriške davkoplačevalce stalo več deset milijonov dolarjev za varovanje. Melania Trump se je preselila v Belo hišo šele po koncu šolskega leta junija lani.

Bosta skupaj obiskala taborišča, ki jih je Trump vzpostavil za otroke, ki so jih na meji odvzeli staršem, da bi videla, kako so potrti in jih tolažila? Bo kateri od njih neutrudno delal za to, da se sleherni od teh otrok lahko brez težav spet združil s svojimi starši? Se bo kateri javno opravičil družinam, ki so bile oškodovane?

Res je, v tem tednu se je odločila za nenavaden korak in javno obsodila politiko ločevanja družin, a ob tem je uporabila soprogove lažne besede, da morata problem skupaj rešiti oba tabora, republikanci in demokrati. To je bila laž. Predsednik Trump je sam začel s to politiko in je imel tudi moč, da jo je lahko končal. Prva dama je nato, ko so na meji z Mehiko še vedno ločevali otroke od staršev, prek Twitterja poslala sporočilo v slogu cesarice Marije Antoniette o velikem obisku španskega kralja in kraljice v Beli hiši, kjer sta se s kraljico Leticijo ob čaju osredotočili na to, kako je mogoče pozitivno vplivati na otroke.

Uživala je v čaju? Se pogovarjala, kako je mogoče pozitivno vplivati na otroke? Jaz tega ne morem, piše Charles M. Blow. Zdaj nekateri poročajo, da je Melania v zakulisju na tiho pritisnila na soproga, naj konča s to politiko.

Do takrat Charles M. Blow Melaniji Trump ne bo pripisoval zaslug. Donald in Melania Trump sta tim pri tem terorju. Skupaj sta delala na tem, da je nagnusno postalo normalno. Zaslužita si drug drugega, mi si zaslužimo boljše, svoj komentar zaključuje Charles M. Blow.