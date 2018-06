"Ni potrebno, da obstaja samo ena beseda, ki bi nas vse opisala"

Rudy Loewe, vizualna_i umetnica_k

Rudy Loewe

Rudy Loewe svoje izkušnje uporablja za pripovedovanje zgodb skozi stripe in ilustracije, v katerih se primarno osredotoča na življenja temnopoltih oseb, obenem pa načenja diskusije o intersekcionalnosti. Rasizem, spolna identiteta, spolna usmerjenost so med osrednjimi temami, ki jih obravnava Rudy Loewe, gost_ja letošnjega ljubljanskega festivala Parada ponosa, ki bo svoj sklepni dogodek, torej povorko oziroma pohod po središču mesta in osrednjo prireditev na Novem trgu, obeležil v soboto, 23. junija.

"LGBTIQ osebe so tudi migrantke_i, delajo v industriji seksa, imajo invalidnosti, begunke_ci, zapornice_ki, temnopolte_i, domorodne osebe, femme, verne_i (…) in ni potrebno da obstaja samo ena beseda, ki bi nas vse opisala," je eden od prepoznavnejših stavkov Rudy Loewe, ki slavi različnost in se ne pusti predalčkati.

Intersekcionalnost (medpresečnost) je koncept, ki opisuje skupek več osebnih okoliščin, na podlagi katerih so lahko posameznice_ki diskriminirane_i. Nobene izmed osebnih okoliščin, ki sestavljajo ta skupek, ne smemo obravnavati ločeno, saj le vse skupaj ustvarjajo specifično realnost. Primer uporabe tega koncepta: temnopolti feminizem, ki govori o tem, da se diskriminacije na podlagi rase (družbeni konstrukt in ne dano dejstvo), diskriminacije na podlagi pripadnosti družbenemu razredu in diskriminacije na podlagi spola ne more obravnavati ločeno.

