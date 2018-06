Prepoved oddaje stanovanj turistom

Oglaševanje stanovanj za oddajo turistom prek spletnih platform (kot je Airbnb) naj bi v Münchnu postalo nezakonito

© Pexels.com

V bavarski prestolnici München zelo primanjkuje stanovanj. Za mestno upravo zato »ni sprejemljivo«, da bi jih oddajali turistom. V boju proti pomanjkanju stanovanj nameravajo vzeti pod drobnogled spletne platforme, kot je Airbnb, poroča die Welt.

Mestni oddelek za socialne zadeve zahteva sprejem ostrejše zakonodaje, s katero naj bi postalo tudi oglaševanje in ponujanje stanovanj turistom protizakonito, ponudniki prenočišč za turiste pa naj bi bili z njo prisiljeni s svojih strani izbrisati stanovanja, ki niso namenjena oddaji turistom.

Lani so v Münchnu našteli nekaj manj kot tisoč stanovanj, za katere so ocenili, da niso bila oddana v skladu z namembnostjo. To so stanovanja, ki jih lastniki oddajajo turistom več kot osem tednov. Mesto natančnih podatkov nima, zato je odvisno od ponudb na spletu. Lani so v Münchnu lastniki dali v trajni najem 298 stanovanj, ki so jih prej oddajali turistom.

Po podatkih Abendzeitung je v Münchnu zdaj uradno praznih 156 stanovanj. To so stanovanja, ki so prazna več kot pol leta. Leta 2013 je bilo takšnih stanovanj 647. Od 193 stanovanj, ki so bila predlani prazna, je bilo lani 188 spet oddanih.