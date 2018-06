Novinarji javne televizije ne bodo smeli več kritizirati vlade ali se politično izražati

Novinarji avstrijske javne RTV v skladu z osnutkom uredbe, ki je v pripravi, naj ne bi več smeli izražati stališč o politikih in strankah, predvsem pa ne kritizirati vlade

Avstrijska javna RTV ORF je že vseskozi trn v peti desničarske svobodnjaške stranke (FPO). Zdaj, ko je vladna stranka, skupaj z desnosredinsko ljudsko stranko kanclerja Sebastiana Kurza (OVP) pripravlja novo uredbo, s katero namerava novinarjem javne RTV ORF prepovedati izražanje političnih stališč, predvsem pa kritiziranje vlade. Sledi torej orbanizacije javne televizije.

V tem tednu je prišel v javnost osnutek, v katerem je predvideno, da novinarji ORF na socialnih omrežjih, kot je twitter, ne bi več bodo smeli izražati mnenja o politikih in političnih organizacijah. Generalni direktor ORF Alexander Wrabetz novinarjem svetuje, naj v primeru »dvoma« raje molčijo, poroča die Presse. Nova uredba naj bi začela veljati poleti.

V osnutku je predvideno, da naj bi se morali novinarji ORF tudi v »zasebnem okolju« odpovedati »izražanju mnenj v socialnih medijih« (tako pozitivnih kot negativnih), ki se nanašajo na politične stranke, institucije ali akterje. Tudi izjav drugih o politikih in strankah novinarji ORF v skladu z določbami osnutka nove uredbe naj ne bi smeli komentirati, podpirati ali zavračati. To vključuje tudi posredne izjave, kot so všečki, priporočila, retweeti ali delitve. Upoštevanje določb nove uredbe naj bi nadzirali vodilni v uredništvih.

V ORF pojasnjujejo, da se pri pripravi nove uredbe zgledujejo po uglednih tujih medijih, kot je New York Times, ki je pravila za komuniciranje novinarjev na javnih omrežjih objavil lani v jeseni. Po teh pravilih novinarji New York Timesa ne zastopajo strankarskih stališč, ne podpirajo političnih stališč in kandidatov, se vzdržijo »žaljivih komentarjev«. Ta pravila veljajo za vse komuniciranje prek socialnih omrežij, kajti »vse, kar objavimo na omrežju ali všečkamo, je v določeni meri javno in vse, kar javno počnemo, je mogoče povezati s Timesom«.

Po poročanju der Standarda, ki je med prvimi objavil osnutek nove uredbe, član upravnega odbora ORF iz svobodnjaške stranke (FPO) Norbert Steger in vodja poslancev ljudske stranke (OVP) Thomas Zach že več let od Wrabetza zahtevata poostritev pogojev za izražanje mnenj novinarjev avstrijske javne RTV. Wrabetz se z njima že nekaj mesecev redno sestaja na kosilu.

Nova pravila v osnutku uredbe po razlagi vodstva ORF zagotavljajo neodvisnost, nestrankarsko držo, objektivnost in enako distanco ORF do vseh«. Dodajajo še, da so nova pravila bila »smiselno že v veljavi v času zadnjih volitev«. Preden bodo poleti začela veljati, so predvideni pogovori k kolegijem urednikov in svetom delavcev ORF.

Gerhard Moser, predsednik sveta delavcev, pojasnjuje, da je objava takšnih uredb brezpredmetna, dokler niso usklajene s svetom delavcev in zastopstvom uredništva. Na podlagi tistega, kar je objavljeno in kar je mogoče ugotoviti na podlagi informacij, ki jih imajo določeni ljudje v hiši, je mogoče sklepati, da se je generalni direktor ORF uklonil diktatu črno (OVP)-modrih (FPO) želja, je pojasnil Moser. Gudrun Stindl, predsednica sveta delavcev javnega radia ORF, meni, da bodo uredbo še predelali.

V spletni izdaji Spiegla ugotavljajo, da osnutek nove uredbe novinarjem ORF prepoveduje, da bi se v prihodnje smeli politično izražati, predvsem pa jim prepoveduje kritizirati vlado. Vladni stranki OVP in FPO sta to dosegli v okviru upravnega odbora, ki kontrolira in vodi avstrijsko javno RTV ter voli njenega generalnega direktorja. Iz desničarsko populistične FPO in tudi iz konservativne ljudske stranke OVP je že dolgo mogoče slišati kritike glede ORF.

Decembra lani, ko je sedanja vlada že bila na oblasti, je predsednik svobodnjakov FPO Heinz-Christian Strache javnosti sporočil, da nameravajo tudi v »ORF, ko govorimo o objektivnosti, izvesti optimizacije«. Nov predsednik upravnega odbora ORF član svobodnjaške stranke Norbert Steger je od novinarjev javne RTV zahteval »spoštljiv« odnos do politikov.

Desničarska FPO je svojo jezo uperila predvsem v voditelja Armina Wolfa, ki politike pogosto jezi s svojimi komentarji na twitterju. Steger ga je označil za »nepokornega«, kar pomeni, da se ne obnaša v skladu s pričakovanji oblasti. Po poročanju Spiegla avtokrati in diktatorji od novinarjev pričakujejo, da ne kritizirajo oblasti.

Armin Wolf se je prek Twitterja na osnutek nove uredbe takoj odzval s citatom iz evropske konvencije za človekove pravice, da ima vsakdo pravico svobodno izražati svoje mnenje. Dolgoletni novinar ORF pravi, da je bilo od nove oblasti pričakovati takšne načrte in poskuse vplivanja na poročanje, presenetilo pa ga je, da nova vlada nova pravila skuša uveljaviti tako hitro in bodo v Avstriji kmalu za novinarje uveljavljene enake razmere kot na Madžarskem. Drugi novinarji ORF govorijo o »orbanizaciji Avstrije«. Proti omejevanju svobode medijev in izražanja mnenj se nameravajo odločno boriti.