Kdo bo koga

Sta izključitev Milana Brgleza iz SMC in imenovanje Mateja Tonina za predsednika državnega zbora obris Janševe ali Šarčeve bodoče koalicije?

Edina možnost, da Janez Janša uspe sestaviti novo vlado je, da strankam, zbranim okoli Marjana Šarca, ne uspe sestaviti vlade. In na to priložnost čaka Janez Janša. In Borut Pahor

Da si predsednik republike Borut Pahor želi, da bi prihodnjo vlado vodil Janez Janša, ne skriva. Da je za to pripravljen tudi kaj storiti, je prvič nakazal že pred volitvami, ko je dejal, da bo mandat podelil relativnemu zmagovalcu, in ko je bilo že jasno, da bosta to Janša in SDS – pa čeprav imamo v Sloveniji proporcionalni sistem in večino vedno oblikuje koalicija strank. In čeprav je večina strank takoj po volitvah napovedala oblikovanje vlade brez SDS, je Pahor le štiri dni po volitvah v predsedniški palači sprejel Janšo – zgolj njega. In ta teden je Pahor nadaljeval svojo taktiko.