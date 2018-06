Je suis Špela Kožar

Ko vodstvo RTV Slovenija ne zaščiti svoje novinarke

Novinarka Špela Kožar

© Miloš Ojdanić

Novinarka TV Slovenija Špela Kožar je na osebnem profilu na Facebooku objavila plakat z nacistično vsebino, ki je visel v Velenju. Ob njem je zapisala: »Tole je viselo po (mojem) Velenju. Plakati so odstranjeni in prijava podana. No, fino. Komaj čakam, da bo Pahor spet poudaril, kako mora relativni zmagovalec (13 % vs 87 %!!) sestaviti vlado. In komaj čakam, da jeseni nekateri someščani spet obkljukajo skrajno Janševo politiko, tisti drugi pa ne gredo volit. #iFEARslovenia.«

Eden od privržencev stranke SDS je njen zapis objavil na Twitterju in dodal iz konteksta iztrgani komentar, kjer je novinarka Janšo med drugim označila za nevarnega. Predsednik SDS je objavo delil na svojem profilu, kjer ima več kot 51 tisoč sledilcev, in dodal vprašanje: »Bo vodstvo @RTV_Slovenija reklo kako na ta sovražni govor svoje novinarke ali se molče strinja?« To je bilo dovolj, da se je sprožil plaz žaljivih komentarjev pod novinarkino objavo na Facebooku.

Pričakovali bi, da bo vodstvo RTV Slovenija novinarko zaščitilo. Zgodilo se je nasprotno. V javnost je nacionalna medijska hiša poslala nepodpisano sporočilo o »komuniciranju na družabnih omrežjih«, v katerem je zapisala, da »od vseh sodelavcev pričakuje, da ohranjajo dostojanstvo tudi v zasebnem komuniciranju na družbenih omrežjih«, ter izrazila skrb, da se plakati brez argumentov povezujejo s stranko SDS, kar je »nespoštovanje do kolegov v informativnem programu«, in da ta primer »ni v čast novinarstvu in zaposlenim na RTV Slovenija«. Filozof in publicist Boris Vezjak je opozoril, da je novinarka le izrekla mnenje o nekem politiku, poleg tega pa Špela Kožar plakatov ni povezala s stranko SDS, temveč je obsodila skrajno politiko. Vezjak meni, da vodstvo RTV s tem posega v »ustavno zajamčeno pravico do svobode izražanja misli« in v »temeljne pravice zaposlenih«.

Opozoriti pa je treba tudi na dvojna merila. Špela Kožar ni strankarsko opredeljena novinarka, opozorila je zgolj na širjenje sovraštva, v nasprotju z njo pa je novinar Jože Možina v Odboru 2014 pred nekaj leti odkrito nastopil v podporo Janezu Janši. To počne, tudi na družabnih omrežjih, še danes.

Špela Kožar je povedala, da jo je odziv vodstva RTV Slovenija prizadel in da ji vse skupaj, s plazom žaljivih komentarjev vred, povzroča tesnobo. »Sem ponosna Velenjčanka in naše mesto z zavedno partizansko identiteto je bilo vedno zgled solidarnosti in sobivanja različnih skupnosti. Plakatov nisem povezovala s stranko SDS, sem pa opozorila, da so njeni privrženci to izkoristili. Prav tako sem opozorila na širjenje sovražnega ozračja in menim, da o tem ne smemo molčati. To, kar se zdaj dogaja, ni več hec, in zgodovina nas uči, kam to pelje,« je dodala.

RTV Slovenija bi lahko za zgled vzela avstrijsko ORF. Ta je zaradi lažnega oglasa, ki ga je voditelj svobodnjaške stranke FPÖ Heinz-Christian Strache objavil na Facebooku in v njem za ORF napisal, da »obstaja kraj, kjer laži postanejo novice«, proti politiku vložila tožbo. Sledila je zunajsodna poravnava in vodja svobodnjakov se je javni radioteleviziji opravičil.