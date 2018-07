Gospodinja in veleposlanica

Nova veleposlanica ZDA nima diplomatskih izkušenj, je goreča kristjanka in podpornica ameriške desnice

Trumpova izbira za Slovenijo – Lynda Blanchard

Ko je pred dnevi Bela hiša sporočila, da je predsednik Donald Trump za novo veleposlanico v Sloveniji izbral Lyndo Gaye Cleveland »Lindy« Blanchard, je večina slovenskih medijev o njegovi izbiri poročala z izbranimi besedami.

Pri tem so se nekritično naslanjali na sporočila iz Washingtona, ki so Blanchardovo opisovala kot »podjetnico in aktivistko za otroke in proti revščini«. Omenjali so njeno službovanje v razvojni fundaciji 100x in slavili to, da je novopečena diplomatka v njej »delovala v Afriki, Aziji in Južni Ameriki in pomagala pri odpiranju sirotišnic in podjetij za proizvodnjo hrane ter pri vodenju programov trajnostnega razvoja«.

Pri tem so pozabili omeniti pomembno dejstvo, da Lynda Blanchard nima prav nobenih izkušenj z diplomacijo. Pomemben del življenja je skrbela za sedem otrok, od tega štiri posvojene, ki jih imata z možem Johnom; diplomirala je iz računalništva in menda obvlada pet programskih jezikov, zna pa tudi nekaj malega španščine …

Soprog je obogatel z nepremičninskimi posli, ki jih opravlja prek družbe B & M Management. Ta razpolaga s približno 9000 nepremičninami v skupni vrednosti okoli 600 milijonov dolarjev; ženo Lyndo je nekaj let po ustanovitvi zaposlil v podjetju kot višjo svetovalko. Po tragični smrti najstarejšega sina sta se odločila, da bosta del bogastva namenila bolnišnici v Malaviju, kamor je družina nameravala odpovati v okviru župnijske ekskurzije; to je bil začetek razvojne fundacije 100x, ki danes deluje v številnih državah tretjega sveta.

Fundacija ima jasno izraženo versko konotacijo, ki jo ustanovitelja rada povzemata z navedkom iz Matejevega evangelija: »Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad: eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega.«

Blanchardova na profilu na Facebooku redno objavlja statuse z versko vsebino, na primer: »Naj Bog Oče obarva našo deželo z Jezusovo krvjo!« Poleg tega deli objave krščanske televizije CBN in skrajnega pridigarja Franklina Grahama, znanega po podpori ameriškemu posredovanju v Iraku, napadih na muslimane in predvsem aktivizmu za Donalda Trumpa.

Ideali Johna Blancharda in njegove soproge Lynde, nove ameriške veleposlanice v Sloveniji, se tako zdijo izrazito konservativni in v skladu s pogledi voditeljev slovenske desnice. Kot so usklajeni njihovi pogledi na ameriške republikance in predsednika Trumpa; ta navdihuje prvega med slovenskimi populisti, predsednika SDS Janeza Janšo, in zakonca Blanchard.

Po podatkih ameriškega Centra za odzivno politiko sta Blanchardova vsak zase med najbolj velikodušnimi donatorji republikanski stranki. John ji je namenil dobrih 230 tisoč, Lynda pa 430 tisoč dolarjev, pri čemer sta del sredstev izplačala prek nekaterih posebej za to namenjenih organizacij, imenovanih PAC – med njimi sta bila »domoljubna« komiteja Za dosego svetlejše Amerike in Obranimo Ameriko.

Na seznamu donatorjev drugega je pri imenu nove ameriške veleposlanice v rubriki poklic zapisano »gospodinja«.