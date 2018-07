Kak moški ...

O kakšnih moških sanja pravnica Lucija Šikovec Ušaj

Twitter je vedno poln izjav, v katerih pride na plano resnična osebnost javni oseb, denimo politikov in političnih vojščakov. Včasih se trudijo biti duhoviti, pa jim ne uspe, spet drugič želijo kaj poudariti, a jim kaj hitro odnese vajeti iz rok. Še posebej, ko se nato na njihove izjave prilepijo sledilci in poobjavljajo objavljene cvetke.

Tako je našo pozornost pred kratkim pritegnil umetnik Arjan Pregl, ki je opozoril na gif, torej spletni format gibljivih slik, ki ga je objavila na nedavnih državnozborskih volitvah neuspešna kandidatka SDS (v volilni enoti Bežigrad I je prejela zgolj 2800 glasov oziroma 20 odstotkov) in domnevno ena od najvplivnejših odvetnic v državi Lucija Šikovec Ušaj.

Pregl je zapisal: »Če se še kdo sprašuje, zakaj se „zmerno desnico“ povezuje z nacističnimi plakati,« ter opozoril, da je gif, ki ga je odvetnica objavila, izsek iz filma Schindlerjev seznam iz prizora, kjer Ralph Fiennes strelja taboriščnike.

Zanimiva izbira, glede na to, da je Lucija Šikovec Ušaj, ko je delila omenjeni gif, dopisala »kak moški«. Kaj je s tem mislila, ne moremo vedeti. Da so »pravi moški« tisti, ki v rokah držijo orožje? Da so »pravi moški« tisti, ki streljajo druge? Ali pa ji je zgolj všeč gola zunanjost moškega na fotografiji?

Omenjeni gif streljajočega je sicer najprej objavila uporabnica pod imenom @altPaulin. Z njim se je odzvala na tvit kolumnista tednika Demokracija Vinka Vasleta, ki je zapisal, da bi »res moral organizirati in okrepiti vaško stražo«, saj »levičarji kradejo in likvidirajo«.

O osebi, ki rada tvita takšne neokusne provokacije, veliko pove tudi nedavni tvit, ki ga je Lucija Šikovec Ušaj napisala ob pojavitvi nacističnih plakatov v Velenju. »Sicer pa, kaj je narobe, če si za družino, za državo in za raso?« je takrat zapisala. V odzivih je nato še nadaljevala v slogu »ni družine, če ni dveh spolov in otrok, ni države, če ni meje, kar se pa tiče rase, je pa verjetno vsak za svojo«, in poudarila, da »migranti niso moja rasa«.