Kitajska napoveduje nove naložbe v Evropi

Ob tem, ko ZDA napovedujejo nove carine za blago iz Kitajske, se Kitajci želijo tesneje povezati z EU

© TVnewsROOM / EU-China Summit

Potem ko je ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer potrdil, da država pripravlja seznam dodatnih kitajskih dobrin, na uvoz katerih bi ZDA kmalu lahko uvedle 10-odstotne carine, je Kitajska napovedala okrepitev naložb v Evropi.

Lighthizer je po poročanju STA v torek Kitajsko obtožil, da je povračilne carine uvedla »brez kakršnekoli mednarodne pravne podlage ali razloga«. Ameriški predsednik Donald Trump je zato trgovinskemu ministrstvu naložil, naj »začne postopek uvajanja carin v višini 10 odstotkov na dodatnih 200 milijard dolarjev kitajskega uvoza«.

Evropski uradniki v Bruslju so za Reuters dejali, da Kitajska pritiska na Evropsko unijo, da bi na vrhu med EU in Kitajsko, ki bo v Pekingu 16. in 17. julija, objavili močno skupno izjavo proti trgovinski politiki Donalda Trumpa. Na sestankih v Bruslju, Berlinu in Pekingu so visoki kitajski uradniki vključno s podpredsednikom vlade Liujem Hejem predlagali povezavo Kitajske in EU in obljubili, da je Kitajska pripravljena za EU kot znak dobre volje bolj odpreti svoj trg.

Kot enega od ukrepov so predlagali skupno tožbo proti ZDA v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO). EU je predlog, da bi se povezala s Kitajsko proti ZDA, zavrnila. Po besedah evropskih diplomatov je na vrhu v Pekingu predvidena zmerna izjava, v kateri bosta obe strani podprli multilateralni sistem trgovine ter napovedali ustanovitev delovne skupine za posodobitev WTO. Vrhunski zasedanji med EU in Kitajsko v letih 2016 in 2017 sta se končali brez skupne izjave zaradi nestrinjanja glede Južnokitajskega morja in trgovine.

Čeprav je administracija Donalda Trumpa uvedla carine na evropsko jeklo in aluminij ter grozi s carinami na evropske avtomobile, Bruselj enako kot Washington skrbi, da so kitajski trgi zaprti, strinjajo se tudi, da Peking s ciljem prevladati na globalnih trgih manipulira trgovino.

Podpredsednik Liu He je v zasebnem pogovoru zatrdil, da je Kitajska na tokratnem vrhu v Pekingu prvič pripravljena povedati, katere sektorje lahko odpre za evropske investicije. Kitajski državni mediji so poročali, da je, ko govorimo o trgovinskih ukrepih ZDA, EU na strani Kitajske in s tem EU postavili v neugoden položaj.

Drugi je dodal, da je Trump razklal Zahod in Kitajska hoče to izkoristiti v svoj prid. Nikoli ji ni bilo všeč, da je Zahod enoten blok. Zdaj Kitajska vidi priložnost, da bi lahko razklala EU na mnogih področjih, na področju trgovine, človekovih pravic. Obljube Kitajske, da bo odprla svoj trg, so po oceni evropskih diplomatov bolj simbolne kot vsebinske.

Predsednik kitajske vlade Li Keqiang je na nedavnem vrhu s predsedniki vlad 16 držav srednje in vzhodne Evrope v Sofiji po poročanju STA napovedal, da je Kitajska še naprej pripravljena vlagati v regijo ob upoštevanju prava, pravil proste trgovine in pravil Evropske unije. Gospodarsko bo pomagala tako državam, ki še niso članice EU, kot tudi članicam, ki razvojno še niso dosegle ravni zahodnih držav.

Predsednik odhajajoče slovenske vlade Miro Cerar je v nagovoru na plenarnem zasedanju voditeljev poudaril, da je Slovenija z Luko Koper odločena prevzeti pomembno vlogo pri razvijanju pobude En pas, ena cesta, katere cilj je zagotavljati večjo povezljivost med Azijo in Evropo. Po srečanju z Lijem je na Twitterju zapisal, da sta »potrdila zelo dobre odnose med državama«. Izpostavil je nekatera najbolj perspektivna področja, na katerih lahko državi še okrepita sodelovanje. To so farmacevtska industrija, civilno letalstvo, turizem in razvijanje pobude En pas, ena cesta. Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji.

Srečanja v formatu 16+1 so po poročanju STA pobuda Kitajske, zagnali pa so jo leta 2012 na Poljskem. Z njo si Kitajska prizadeva okrepiti sodelovanje na področju gospodarstva, predvsem pri infrastrukturi in energetiki, ter na področju znanosti, kulture, izobraževanja in turizma z državami srednje in vzhodne Evrope, s katerimi si je v preteklosti delila socialistično ideologijo. V pobudi 16+1 sodelujejo Albanija, BiH, Bolgarija, Češka, Črna gora, Estonija, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Kitajska.

Tu Guangshao, prvi mož kitajskega sklada CIC je v sredo v Parizu po poročanju Reutersa dejal, da je Evropa privlačno okolje za naložbe v različnih panogah. Sklad CIC, katerega naloga je dobičkonosno naložiti velikanske kitajske devizne rezerve, namerava zato v Evropi več investirati. Glede trgovinskih napetosti z ZDA je Tu Guangshao dejal, da si nihče ne želi trgovinske vojne, a kaže, da je neizogibna. Negativno bi vplivala tudi na naložbe sklada CIC.