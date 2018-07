Junckerja morali na srečanju Nata fizično podpirati, da je lahko stal

Predsedniku Evropske komisije se to sicer ni pripetilo prvič

Jean Claude Juncker in njegovi "podporniki"

© YouTube

JeanSrečanje vrha Nata v Bruslju je popestril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je poskrbel, da so šli posnetki srečanja viralno tudi po spletu. Med svetovnimi voditelji, med katerimi so bili številni evropski predsedniki in tudi predsednik ZDA Donald Trump, je bil edini, ki so mu morali drugi pomagati, da je lahko stal in hodil, saj ga je namreč zanašalo levo in desno. Ali je pregloboko pogledal v kozarec, ali pa so krive tablete, ki naj bi jih jemal zaradi bolečin v hrbtu, pa presodite sami.

oecvYFq_wi0