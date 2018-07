»Zmaga delavcev«

Z dogovori v trgovini in gostinstvu so delodajalska združenja pričela uradno priznavati, da je pomanjkanje domačih delavcev posledica prenizkih plač

Izpogajana povišanja plač v trgovini in gostinstvu so zajela predvsem najbolj številčne poklice v teh dejavnostih. S tem so vsaj nekateri slovenski delavci končno občutili učinke velike gospodarske rasti, za kar se je v pogovoru za Mladino pred nedavnim zavzela tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič.

© Uroš Abram

V času strme gospodarske rasti podjetja v delovno intenzivnih panogah vedno težje dobijo dodatne kadre, s katerimi bi zadovoljili povečane zahteve trga. Osnovna težava je v dejstvu, da je dobršen del slovenskih delavcev še zmeraj podplačan, prilivi v bilancah gospodarskih družb pa se premalo poznajo v denarnicah zaposlenih. Čeprav so se v lanskem letu dobički podjetij po podatkih Ajpesa povečali za 3,6 milijarde evrov, kar je 15 odstotkov več glede na leto prej, se je bruto plača povprečnega delavca povečala približno za 2,5 odstotka, to je za 38 evrov. Posledica je med drugim tudi odliv kadrov v tujino, kjer so plače višje, kar na našem trgu dela v posameznih panogah že ustvarja deficite delovne sile. Po podatkih Statističnega urada je konec leta 2017 novo delovno silo potrebovala že petina vseh slovenskih delodajalcev, letos so potrebe še dosti večje.