Levica na koalicijska pogajanja s Šarcem, če bodo pogoji enaki kot pri NSi

Koordinator Levice Luka Mesec je povedal, da vabila na pogovore sicer še niso dobili, so pa iz poročanja medijev razbrali, da lahko ta teden pričakujejo klic

Bo Marjan Šarec ta teden res poklical Luko Mesca in povabil Levico na pogajanja?

V Levici so se pripravljeni pogajati o koalicijskem sodelovanju z Listo Marjana Šarca (LMŠ). Pričakujejo pa, da bodo pogajanja potekala pod enakimi pogoji, kot so veljali za NSi, in da bo plod teh pogajanj bistveno drugačna koalicijska pogodba od te, ki je nastala po pogajanjih s Toninovo NSi. Pripravljeni so se pogovarjati tudi o projektnem partnerstvu, pravi koordinator Levice Luka Mesec.

Mesec je dejal, da vabila na pogovore še niso dobili, so pa iz poročanja medijev po današnjem sestanku peterice strank razbrali, da lahko že ta teden pričakujejo klic.

Kot je ob robu zasedanja stranke izvršnega odbora Levice v izjavi novinarjem dejal Mesec, pričakujejo, da se bodo z njimi prvič resno začeli pogajati, saj so imeli doslej s Šarcem le dva vljudnostna sestanka.

Levica sicer vztraja pri svojih predvolilnih ciljih in pričakuje, da bo plod pogajanj koalicijska pogodba, ki jim bo vsaj delno sledila. Tako zgolj kozmetični popravki besedila, ki je nastalo po pogajanjih z NSi, ne bo dovolj, je zatrdil Mesec. "Aktualni osnutek vsebuje škodljive politike za državo," je med drugim ocenil Mesec.

"Ultimatov v Levici nismo nikoli postavljali," je na vprašanje, na kaj v pogajanjih ne bodo pristali, odvrnil Mesec, se bodo pa pri usklajevanju ravnali po njihovem programu. Kot je spomnil, se bodo zavzemali za povišanje plač in odmernega odstotka za pokojnine, drugačno politiko do okolja, preusmeritev sredstev za bataljonske skupine v razvojne politike države ter krepitev znanosti, kulture in zdravstva, ki mora v temelju ostati javno.

Na vprašanje, ali bi bilo zanj sprejemljivo, če bi se Šarec vzporedno še vedno pogovarjal tudi z NSi, je Mesec dejal, da "bi moralo biti to v prvi vrsti nesprejemljivo za Marjana Šarca". Ocenil je namreč, da se je NSi štiri tedne pogajala s figo v žepu, dosegla skoraj vse in nato odšla s pogajanj. "Pričakujem, da se bomo pogovarjali pod enakimi pogoji, kot se je NSi," je bil jasen.

Se je pa Levica pripravljena pogovarjati tudi o projektnem partnerstvu po vzoru Portugalske. To pomeni, da bi lahko Šarčeva LMŠ s strankami SD, SMC, SAB in DeSUS oblikovala manjšinsko vlado in bila izvoljena s podporo Levice, v zameno pa skupaj z Levico izpeljala tudi nekaj projektov, ki so del volilnega programa Levice.

Šarčeva LMŠ bi lahko s strankami SD, SMC, SAB in DeSUS oblikovala manjšinsko vlado in bila izvoljena s podporo Levice, v zameno pa skupaj z Levico izpeljala tudi nekaj projektov, ki so del volilnega programa Levice.

Po umiku NSi iz koalicijskih pogajanj pod okriljem LMŠ bo peterica strank namreč nadaljevala pogovore s ciljem oblikovanja koalicije, ki bo imela v DZ več kot 46 glasov. Kot so v LMŠ pojasnili po današnjem srečanju generalnih sekretarjev peterice strank, bo v sklopu nadaljevanja teh pogovorov v igri Levica. Z Levico se je Šarec v preteklih tednih že pogovarjal o sodelovanju, za skupno mizo pa predstavniki drugih strank in Levice še niso sedeli. Srečanje predsednikov strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS bo predvidoma jutri, na njem pa še ne bo predstavnikov Levice.

