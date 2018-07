Bo Večerova Katja Šeruga postala nova direktorica TV Slovenija?

Zaključil se je razpis za novega direktorja oziroma direktorica TV Slovenija, na katerega so se prijavili vsaj štirje kandidati oziroma kandidatke

Novinarka Katja Šeruga še v času, ko je bila notranjepolitična poročevalka na Pop TV

V ponedeljek se je zaključil razpis za direktorja TV Slovenija, na katerega so se prijavili vsaj štirje kandidati oziroma kandidatke, na javni RTV Slovenija pojasnjujejo, da bo komisija prispele prijave odpirala in obravnavala danes.

Med do zdaj znanimi kandidati, ki so se prijavili na razpis, je tudi Katja Šeruga, aktualna direktorica uredništev na časniku Večer, pred tem je bila na istem časniku odgovorna urednica ter dolgoletna notranjepolitična novinarka na Pop TV in TV Slovenija. Po poročanju Večera naj bi se za mesto direktorja TV Slovenija ponovno prijavili tudi novinar Zoran Medved, TV voditeljica Miša Molk in koroški režiser Uroš Zavodnik .

Na prejšnjem razpisu med prijavljenimi generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc ni našel prepričljivega kandidata oziroma kandidatke, po informacijah Žurnala24 pa naj bi programskemu svetu nacionalne televitzije v potrditev predlagal prav Večerovo Katjo Šeruga.

Za izglasovanje soglasja predloga generalnega direktorja je sicer potrebna absolutna večina v 29-članskem programskem svetu, torej najmanj 15 glasov.