Hlapci. Lenuhi. Zavistneži.

Kako smo ponotranjili izrazito negativne predsodke o sebi

Igor Akrapovič, podjetnik: »Znašli smo se v tako zatohlem in zamorjenem položaju, da je res pravo vprašanje, kakšno Slovenijo bomo pustili svojim otrokom.« (na fotografiji Joc Pečečnik, Igor Akrapovič in Ivo Boscarol v razgovoru z Janezom Janšo med predvolilnim soočenjem na POP TV)

© Borut Krajnc

Na Balkanu obstaja ljudstvo, ki je že kar sadomazohistično kritično do sebe. Njegovi pripadniki se dojemajo kot tisočletni hlapci, ki še danes niso zreli za lastno državo. Kar naj bi pojasnilo, zakaj je ta prežeta s korupcijo in klientelizmom, zakreditirana in zavožena do konca od pokvarjenih elit, ki so za izčrpavanje vzpostavile vzporeden sistem globoke države. Raja zato množično utaplja žalost v alkoholu, kadar ne pije, pa še najraje smuča – mediji vsako zimo poročajo o eksodusu 200.000 državljanov in državljank na smučišča. Imajo se za zadrte in neduhovite, predvsem pa se zavedajo, da premalo delajo in da jim manjka ambicij. V uteho jim je, da imajo vsaj dobro vino in lepe ženske. Ta narod so Hrvati.