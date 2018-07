Državni pokrovitelji medija Nova24TV

Največ daje Agencija za varnost prometa

Nova24TV, medij v lasti funkcionarjev in podpornikov stranke SDS, je propagandno glasilo stranke in tudi eden od osrednjih slovenskih kanalov za širjenje sovražnega govora, nestrpnosti in diskreditacij. Na to dejavnost v preteklosti niso opozarjale le številne slovenske organizacije, kot je Društvo novinarjev Slovenije, ampak tudi ugledni mednarodni časopisi, kot je New York Times.

Nova24 seveda ne živi od podpore bralcev ali naročnikov, ampak v zadnjih dveh letih od pomoči treh madžarskih podjetij, povezanih s premierom Viktorjem Orbanom. A mediju ne pomagajo le madžarska podjetja, temveč tudi nekatera slovenska, kot so Slovenske železnice, nekatere občine in sedaj celo državne ustanove.

Poleg madžarske pomoči je Nova24 zadnje leto prejela več tisoč evrov od občin, kot so Naklo, Središče ob Dravi, Vransko in Cerklje na Gorenjskem, ki jih vodijo župani iz vrst SDS, za najrazličnejše reklamne kampanje. Največjo »donacijo« pa je Nova24 julija dobila od javne Agencije za varnost prometa, skupaj 11.900 evrov.

Iz agencije so odgovorili, da je šlo za »optimalno ozaveščanje voznikov«, torej za reklamno akcijo. »Ob vsaki preventivni akciji pripravi čim bolj optimalen medijski načrt, s katerim zajame čim širšo splošno javnost, saj so naše preventivne aktivnosti namenjene vsem udeležencem v prometu. Tako smo med drugim oglaševali tudi na Novi24 TV in na njihovih spletnih straneh, kot tudi v številnih drugih medijih, tudi v Mladini,« pojasnjujejo.

Da so v agenciji oglaševali tudi v drugih medijih, drži, a znesek, kakršnega so nakazali televiziji Nova24, vendarle izstopa. Časnik Večer za to »optimalno« kampanjo, čeprav je edini splošnoinformativni tiskani medij na severovzhodu države, ni recimo dobil ničesar. Dnevnik je v celotnem letošnjem letu od agencije prejel 5500 evrov, Delo pa v celotnem letošnjem letu 15 tisoč evrov. To je resda več, kot je prejela Nova24, a obeh medijev med seboj ni mogoče primerjati.

Vodja agencije Igor Velov, nekdanji kranjski podžupan in zdaj državni svetnik, je bil letos spomladi prvopodpisani v skupini svetnikov, ki so poskušali izglasovati veto na zvišanje socialne pomoči z 297 na 385 evrov na mesec, češ da bo socialna pomoč šla na račun namenskih sredstev za cestno oziroma prometno infrastrukturo.