Lahko Jeremy Corbyn reši evropsko levico?

Tradicionalne levičarske stranke po Evropi iščejo rešitelja, nekateri so prepričani, da je to vodja britanskih laburistov Jeremy Corbyn

Jeremy Corbyn

Evropske socialdemokratske stranke se morajo upreti krčenju javnih izdatkov, če se ne bodo, bodo njihovi tradicionalni podporniki iz delavskega razreda podprli protipriseljensko skrajno desnico, svari vodja britanske opozicijske laburistične stranke Jeremy Corbyn. Na Danskem se je po poročanju Reutersa o tem pogovarjal z vodjo delavske stranke Lodewijkom Asscherjem. Ta stranka, ki je od leta 2012 do 2017 bila z Ljudsko stranko za svobodo in demokracijo (VVD) v vladi, ki je izvajala varčevalne ukrepe, je na lanskih parlamentarnih volitvah zbrala le 6 odstotkov glasov potem, ko jo je leta 2012 podprlo 25 odstotkov volivcev.

Levosredinske stranke v Nemčiji, Franciji, Italiji so na zadnjih volitvah prav tako izgubile veliko volivcev na račun vzpona skrajne desnice. Nekdaj mogočna francoska socialistična stranka je na lanskih predsedniških volitvah zasedla šele peto mesto in je bila prisiljena prodati stavbo na Rue de Solférino, v kateri je dolga leta imela sedež.

Britanska laburistična stranka, ki je leta 2010 izgubila oblast, pa je na lanskih parlamentarnih volitvah pridobila na podpori po tem, ko se je pod Corbynovim vodstvom, ki je oster kritik politike varčevanja, ki jo izvajajo konservativni torijci, premaknila bolj na levo. Zbrala je 40 odstotkov glasov, kar je največ po letu 2001 in ni manjkalo veliko, da bi ji konservativci morali prepustiti oblast.

Corbynova politika zaradi tega postaja zanimiva za levosredinske stranke po vsej Evropi. Po informacijah dobro obveščenih se zanjo zanimajo levosredinske stranke na Nizozemskem, Nemčiji, Italiji in Franciji.

»Moje sporočilo je preprosto takšno: če se bo levica po Evropi uprla varčevalnim ukrepom, bo izpolnila zgodovinsko vlogo, ki je redistribucija bogastva in oblasti v družbi, potem bomo skrajni desnici zavzeli prostor, ki ga zdaj skuša zasesti,« pravi Corbyn. Naomi O’Leary na portalu Politico nadalje piše, da je vprašanje, če bo njegovo strategijo mogoče uporabiti na kontinentu.

Velika Britanija ima večinski volilni sistem zato se različne politične veje združujejo v večje stranke in tako imajo volivci manj izbire med levico in desnico kot v kontinentalni Evropi, kjer lahko izbirajo med več strankami. A priključitve več deset tisoč navdušenih mladih Britancev laburistični stranki sestrske levičarske stranke v Evropi ne morejo prezreti.

V laburistični stranki na Nizozemskem (PvdA) želijo ugotoviti, zakaj se britanskim laburistom povečuje število članov, v čem je skrivnost njenega uspeha na lanskih volitvah in ugodnih rezultatov javnomnenjskih anket, pravi vodja stranke Paul Tang. »Posamezne ideje ni mogoče preprosto prenesti iz ene države v drugo, mogoče pa se je učiti,« še dodaja. Na lanskih parlamentarnih volitvah je stranka PvdA zbrala manj kot 6 odstotkov glasov, kar je porazno za eno od vodilnih političnih sil v državi. Včasih je zanjo glasovala več kot tretjina volivcev.

V poročilu O prihodnosti PvdA po vzoru britanskih laburistov pod vodstvom Corbyna predvideva demokratizacijo struktur, ki bo z ukinitvijo prevlade »profesionalnih politikov« omogočila več moči za navadne člane. PvdA naj bi po novem bila manj videti kot stranka in bolj kot gibanje z oživitvijo starih povezav z aktivizmom.

V Veliki Britaniji je bila nova skupina aktivistov ključna za izvolitev Jeremyja Corbyna za vodjo laburistov, ker je aktivirala novo, mlado in spletno bazo volivcev. Predstavnika notranje preobrazbe stranke sta 26-letni aktivist Zeyn Mohammed in 21-letna Beth Foster-Ogg. Oba delata na terenu in poslušata skrbi lokalnih prebivalcev. Mohammed, ki del časa preživi tudi v Corbynovem uradu v Londonu, vzpostavlja mrežo ljudi, ki se pogovarjajo z lokalnim prebivalstvom.

Jeremy Corbyn pravi, da mora biti politika več kot samo vodenje. »Kar želimo, je razširiti sporočilo o socialni pravičnosti in enakosti ter predvsem upanje za mlade, izzvati želimo rasistično agendo skrajne desnice, ki je v mnogih delih Evrope v vzponu. Po mojem mnenju raste zato, ker ji to omogoča prostor, ki je nastal zaradi voditeljske ekonomije in politike, ki ni spodbudila veliko ljudi, da bi se pridružili levici,« razlaga.

Corbynizem tudi v Veliki Britaniji še ni dokazano zmagovalna formula. Laburistom na lanskih parlamentarnih volitvah ni uspelo premagati oslabljenih konservativcev s šibko vodjo in notranjimi spori glede brexita. Čeprav je predsednica vlade Theresa May pod vse večjim pritiskom, je njenim konservativcem večino leta v javnih anketah uspelo obdržati vodilno mesto.

Levičarske stranke v Evropi so v takšni krizi, da so pripravljene na vse. Steve Hudson, član Momentum International, organizacije, ki podpira Corbyna in nemške socialne demokrate, pravi, da stranke v kontinentalni Evropi nujno potrebujejo lekcije od britanskih laburistov. »Od njih se morajo učiti, sicer bodo propadle,« pravi. Dejansko že umirajo. Na Nizozemskem so laburisti že skoraj mrtvi, v Franciji so socialisti mrtvi, v Grčiji in na Poljskem prav tako. Povsod je masaker.