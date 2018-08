Za kapital ni nedotakljivih

Z napadi na zakonsko varovane sindikalne zaupnike so slovenski delodajalci dokončno prestopili Rubikon socialnega dialoga

Tudi nad Aleša Hogeta, predsednika sveta delavcev in predsednika podjetniškega sindikata v Kovinoplastiki Lož, se je vodstvo spravilo z detektivom, nato so ga odpustili po izrednem postopku. Hoge sicer že leta opozarja na škodljive poslovne prakse in na vse težji položaj delavcev. Ti so ga podprli s protestom proti upravi, ki trdi, da postopki niso povezani z njegovim sindikalnim delovanjem. Enako obrambo uporabljajo v drugih podjetjih, kjer se kažejo nesoglasja med vodstvi in sindikalnimi zaupniki.

© Jaka Gasar, Dnevnik

Metka Pozderac je zadnjih 13 let delala v koprski izpostavi pohištvenega podjetja Lesnina. Poleg rednega dela je opravljala še naloge sindikalne zaupnice. Do lanskega leta je bil odnos med njo in delodajalcem povsem korekten, tedaj pa je vodenje poslovne enote prevzel novi direktor. »Pod njim se je začelo kršenje predpisov. Delali smo prek delovnega časa, imeli smo preveč ur, začel se je mobing, odpovedali so mi že rezervirani in plačani dopust ...« našteva sindikalistka. Ko se kljub njenim opozorilom položaj ni spremenil, je okoli novega leta o tem obvestila sindikat. Kmalu nato je bila na cesti.