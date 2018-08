Nemci bi znižali otroški dodatek za tujce

Nemci pritiskajo na evropsko komisijo naj s spremembo zakonodaje na ravni EU omogoči prilagoditev otroškega dodatka za tujce življenjskim stroškom v domači državi

Marianne Thyssen, evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, prilagoditvi otroškega dodatka življenjskim stroškom nasprotuje.

© Arno Mikkor (EU2017EE) / Flickr

V Nemčiji se zaostruje razprava o otroškem dodatku za tujce. Glavni razlog za to je povečanje števila prejemnikov iz Vzhodne Evrope in Balkana. V nekaterih občinah so prepričani, da ljudje iz drugih držav namerno prihajajo v Nemčijo, ker si s tem zagotovijo bistveno višji otroški dodatek, kot da dobijo doma, poroča Die Welt. Nemčija želi problem reševati na ravni EU spremembo zakonodaje, pri evropski komisiji in v evropskem parlamentu v Bruslju pa za to nima podpore.

Nemška država je lani v tujino nakazala za 343 milijonov evrov otroškega dodatka, kar je manj kot 1 odstotek celotnega zneska 35 milijard evrov, ki ga je namenila za otroški dodatek. Župan Duisburga Sören Link trdi, da kriminalci ciljno vozijo v Nemčijo Rome, da lahko tam zaprosijo za otroški dodatek. Zaradi tega enako kot tudi politiki iz vladajoče koalicije v Berlinu zahteva, da bi Nemčija višino otroškega dodatka morala prilagoditi življenjskim stroškom v državah, od koder prihajajo tujci. Avstrijska vlada je predlog za takšno znižanje otroškega dodatka sprejela maja in od leta 2019 bodo tujci, med katerimi so tudi delavci migranti iz Slovenije, začeli prejemati otroški dodatek v skladu z življenjskimi stroški v domači državi.

Nemci za zdaj vztrajajo, pri prepričanju, da je ta problem treba rešiti z novo zakonodajo na ravni EU, zaradi o enostranski spremembi po zgledu Avstrije ne razmišljajo. Če prilagoditev otroškega dodatka omogoči sprememba zakonodaje na ravni EU, tega ne more razveljaviti sodišče EU. Evropska komisija zaradi nasprotovanja držav v Srednji in Vzhodni Evropi zahtevane spremembe zakonodaje zavrača.

Prilagoditev otroškega dodatka življenjskim stroškom v državi, od koder prihajajo prejemniki, poleg Nemčije in Avstrije zahtevajo še Irska, Nizozemska in Danska. Nemčija je letos pritisk na evropsko komisijo povečala, saj je junija otroški dodatek v tej državi prejelo 268.336 tujcev, kar je več kot deset odstotkov več kot lani.

Tudi v evropskem parlamentu niso enotnega mnenja. Celo v največji politični skupini Evropske ljudske stranke (EPP), kjer so sicer precej enotni, poslanci iz novih članic prilagoditvi in s tem znižanju otroškega dodatka nasprotujejo, poslanci iz starih članic na severu in zahodu EU pa ta predlog podpirajo.

Marianne Thyssen, evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, prilagoditvi otroškega dodatka življenjskim stroškom nasprotuje, ker bi to povzročilo diskriminacijo tujcev in kršenje ene od temeljnih vrednot EU. Avstriji je Evropska komisija že zagrozila, da bo proti njej vložila tožbo na sodišču EU.

Znesek otroškega dodatka se v državah EU zelo razlikuje. V Luksemburgu družina s tremi otroki dobi največ, to je 795 evrov, na drugem mestu je s 582 evri Nemčija. Na Švedskem otroški dodatek za družino s tremi otroki znaša 411 evrov, v Franciji 274 evrov, na Nizozemskem glede na starost otrok od 198 do 283 evrov. Na Hrvaškem, Češkem in Portugalskem starši z običajno plačo otroškega dodatka sploh ne dobijo, v Grčiji pa za družino s tremi otroki znaša le 40 evrov.