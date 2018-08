Sreča za vse

Ne le za peščico

Morda pa bo ta vlada res bolj leva, kot si je na primer Miro Cerar kadarkoli mislil. A ne zato, ker ima Levica tako velik vpliv, ampak ker so se vsi skupaj nehali ukvarjali s strahom prej Janšo in v koalicijsko pogodba zapisali, kar si res mislijo.

© Uroš Abram

»Onkraj razumnega dvoma je, da ta vlada ne bo stabilna, uravnotežena, razvojna in reformna. Žal bo politično pristranska, retrogradna, reformno, razvojno in projektno neučinkovita ter po večinskih ocenah političnih poznavalcev kratkotrajna.« Te besede so ta teden v svojem pismu zapisali dolgoletni podporniki SDS in Janeza Janše, Peter Jambrek, Dimitrij Rupel, Romana Jordan, Matej Avbelj in Tomaž Zalaznik. In nadaljevali: »Kot ena od skrajno levih vlad bo nesposobna vzpostaviti za Slovenijo vzdržne prijateljske odnose z vladami sosednjih držav Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Italije, pa tudi z vladami osrednjih držav EU Nemčije in Francije ter z ZDA kot voditeljico evro-atlantske obrambne zveze.«