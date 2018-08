Manifest za Slovenijo, Alpe pa francoske

Izšla je knjiga Manifest za domovino, projekt skupine Generacija Identitete. Izdala jo je založba Nova obzorja, pri kateri izhaja tudi desničarski tednik Demokracija.

Prihaja ... orel, ki ne leti nad Slovenijo. (Izsek iz napovednega videa.)

Izšla je nova knjiga Manifest za domovino, ki so jo napisali mladi generacije Z. No, tako vsaj trdijo tisti, ki so knjigo izdali. V resnici gre za projekt skrajnodesničarske skupine Generacija Identitete, ki že v napovednem videu, polnem homofobije, ksenofobije in nestrpnosti do različnih marginalnih skupin, pokaže svoje prave barve. Na svoji spletni strani se opirajo na članke portala Nova24TV, njihov cilj pa je, kot so zapisali v svojem opisu, da Slovenija ostane dežela Slovencev in Evropa kontinent Evropejcev. "Našim potomcem želimo zapustit državo v kateri bomo Slovenci še vedno predstavljali absolutno narodno večino," pravijo. Zveni znano? Za nekaj podobnega so se zavzemali tudi nacisti v tridesetih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji.

Objave umetno ustvarjenega gibanja Generacija Identitete na Twitterju (tam imajo borih 600 sledilcev) vztrajno deli tudi predsednik stranke SDS Janez Janša. Kdo se skriva pod skrivnostnim imenom Generacija Identitete, ni znano, kot tudi ne to, ali gre za skupino ljudi, ali zgolj za posameznika. Zelo verjetno pa je, da se zadaj skriva ena od političnih strank, saj imajo ideje, ki jih promovirajo, prepoznaven politični pečat.

Zanimivo pa je sledeče. Video Generacije Identitet, kjer ponosno napovedujejo izid Manifesta za domovino, je poln fotografij, na katerih niso Slovenke in Slovenci, temveč gre za kupljene (ali ukradene) fotografije spletne knjižnice Shutterstock, na katerih so tujci. Poleg tega pa posnetek orla, ki leti nad gorami, ni slovenski posnetek, in tudi Alpe na njem se ne nahajajo v Sloveniji, temveč v Franciji. Gre namreč za nekaj let star posnetek, ki si ga je Generacija Identitet očitno "izposodila" na tem naslovu. Video letečega orla je že leta 2013 objavilo okoljevarstveno gibanje Freedom, ki med drugim opozarja tudi na ogrožene vrste ptic.

Toliko o domoljubju.

