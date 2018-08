Zadnji dnevi pekla

Če Trump strmoglavlja, zakaj potem njegovi feni slavijo in zakaj jih ne bi motilo, če bi njegov obraz mutiral v Putinovega

Graffiti umetnika Damiena Mitchella v Brooklynu

Senator John McCain, »politični titan«, »vojni heroj«, »patriot«, »neposnemljivi lik«, »ikona«, »figura ameriške odrešitve« in »maverick« ( ja, kot Tom Cruise v filmu Top Gun), ki je umrl te dni, je posnel svoje zadnje besede (»Vsem vam želim velike pustolovščine, dobro družbo in srečno življenje, kot je bilo moje«) in splaniral svoj pogreb. Do zadnjega detajla: napisal je, kdo vse naj mu poje hvalo (George W. Bush, Barack Obama), kje vse naj bodo spominske slovesnosti, kje naj ga pokopljejo, kako naj ga tja pripeljejo.