Narobe svet

Kako je Pop TV poročal o spominski maši za domobrance

Zgodovinarja s predznakom političnega revizionizma: Stane Granda in Jože Dežman

© Blaž Šunta

Območni odbor Nove Slovenske zaveze Rovte je prejšnjo nedeljo, 26. avgusta, v Rovtah pripravil »spominsko mašo za domobrance in druge žrtve totalitarnih režimov«, ki ji je nato sledila spominska slovesnost ob 75. obletnici ustanovitve domobranstva. Slavnostni govornik je bil zgodovinar dr. Stane Granda, ki je teden prej v oddaji Intervju na TV Slovenija, kamor ga je povabil voditelj Jože Možina, sicer avtor Pričevalcev, dejal, da so si domobranci »najbolj prizadevali za to, da bi Slovence ohranili skupaj, da ne bi bili spet razdeljeni,« in so »zato iskali rešitev pri Nemcih, pri Italijanih, da bi ja Slovenci ostali vsaj pod enim okupatorjem, ker bi potem laže preživeli«.

Spominska maša je potekala v cerkvi svetega Mihaela. Podobne dogodke v Rovtah pripravljajo vsako leto ob evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, 23. avgusta. Na tistem leta 2013 je spregovoril predsednik SDS Janez Janša in za dve veliki zli 20. stoletja označil komunizem in nacionalsocializem. Zakaj prav Rovte? Julija 1942 so bile v Šentjoštu organizirane prve vaške straže (iz teh se je razvilo domobranstvo), avgusta istega leta pa nato še v Rovtah.

Nič novega, boste rekli. Novost, ki nas je presenetila in je povezana s tem dogodkom, je bil nekritičen prispevek o njem v oddaji 24ur na Pop TV. Voditelj Edi Pucer je v uvodu povedal, da je »slavnostni govornik zgodovinar Stane Granda poudaril, da v Rovtah, kjer so po vojni pobili 95 odstotkov moških med 18. in 50. letom starosti, ni bilo pripadnikov fašizma ali nacizma, ampak so bili le narodno zavedni ljudje, ki so želeli braniti svoje domove tako pred partizanskimi kot italijanskimi akcijami«. Sledil je izsek iz govora Staneta Grande, ki je v prispevku povedal: »Po tolikem času samostojne slovenske države je skrajni čas, da se začenjajo napori, da se sprejme zakon, ki bo zakonsko prepovedal omalovaževati povojne poboje. Torej ključno vprašanje naše človeške narodne prihodnosti je, kako ustvariti družbo, kjer taka grozodejstva ne bodo več mogoča.«

Nato so bile na vrsti druge novice. Poboji so seveda nedojemljiv in zavržen zločin, a na Pop TV so očitno pozabili omeniti, da so domobranci sodelovali z okupatorjem in se skupaj z njim borili proti partizanom, ki so z zavezniškimi silami naše ozemlje tudi osvobodili in tako končali 2. svetovno vojno. Pozabili so omeniti, da so domobranci okupatorju prisegli na ljubljanskem stadionu, prvič na Hitlerjev rojstni dan, 20. aprila 1944, in drugič 30. januarja 1945. V prisegi je pisalo, da se bodo borili skupaj z nemškimi oboroženimi silami »pod poveljstvom vodje velike Nemčije, SS-četami in policijo«.

Ker ni bilo nobenega dodatnega pojasnila in dogodka novinarsko niso postavili v kontekst, smo za trenutek dobili občutek, da gledamo prispevek Jožeta Možine, a smo se nato spomnili, da ta novinar ni zaposlen na Pop TV, temveč na TV Slovenija.