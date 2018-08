Zmaga poletnega časa

Prebivalci Evropske unije so povedali, da si želijo dodatno uro popoldanske svetlobe tudi pozimi

© WikiCommons

Julija je Evropska komisija zagnala spletno anketo, s katero so se prebivalci EU lahko izrekli o smiselnosti nadaljnjega premikanje ure z zimskega na poletni čas in nazaj, o zastarelem brezsmiselnem režimu, ki je v zadnjem času imel vse več nasprotnikov.

Na tem »časovnem referendumu« je do sredine avgusta svoje mnenje izrazilo več kot 4,5 milijona ljudi, kar predstavlja največjo udeležbo pri posvetovanju s prebivalci v zgodovini EU.

In velika večina, 80 odstotkov sodelujočih, se je izrekla za ukinitev premikanja ure.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je zdaj za televizijo ZDF napovedal, da se bo to tudi zgodilo. »Če si ljudje to želijo, bomo to naredili.« V dilemi, ali celo leto ostati na zimskem ali poletnem času, je glede na Junckerjevo izjavo premočno zmagal poletni čas. »Glasovanje je bilo jasno: Večina sodelujočih v posvetovalnem vprašalniku EU si želi trajen poletni čas. Tako tudi bo.«

»Glasovanje je bilo jasno: Večina sodelujočih v posvetovalnem vprašalniku EU si želi trajen poletni čas. Tako tudi bo.«

(Jean-Claude Juncker, predsednik Evropske komisije)

Ta prinaša dodatno uro dnevne svetlobe v popoldanskem času na račun eno uro kasnejšega svitanja v jutranjem času. To pomeni, da poletja ostajajo takšna, kot jih poznamo, pozimi pa se bomo v službo odpravljali še v temi, a bomo imeli popoldne uro več dnevne svetlobe za različne dejavnosti na prostem.

Premikanje ure smo sicer tako dolgo prenašali predvsem zaradi skrbi Bruslja, da bi samovoljne spremembe sistema v državah članicah in posledična časovna neusklajenost povzročile težave pri delovanju notranjega trga EU.