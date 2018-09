Tudi vrhunski športniki so le ljudje in potrebujejo počitek. Tudi Luka Dončić.

Košarkarska zveza zaradi odpovedi reprezentančnega vpoklica kritizira Luko Dončića, generalni sekretar Nesterović mu je celo osorno zabrusil, naj odraste

Luka Dončić

Moško košarkarsko izbrano vrsto septembra čakata dve kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2019. Nogometna reprezentanca pa bo pričela z nastopi v novoustanovljeni Ligi narodov pod okriljem Uefe, kjer so reprezentance razvrščene v skupine glede na kakovost, kar naj bi vodilo v bolj izenačene obračune. Obe ekipi bosta nastopili brez številnih najboljših športnikov. Odpovedi reprezentančnega vpoklica so v športu nekaj povsem običajnega, bodisi zaradi (celjenja) poškodb, bodisi zaradi prepotrebnega počitka ali pa zaradi kateregakoli drugega osebnega vzroka, kot je npr. spor med trenerjem in športnikom.

Vpoklic v reprezentanco predstavlja najvišjo čast, a tudi obveznost za športnike, ki imajo vedno več tekem v različnih in vedno večih klubskih tekmovanjih, kjer krovne športne zveze želijo iztržiti čimveč denarja.

Stanje košarkarske reprezentance je zelo zahtevno, drugi del kvalifikacij bo pričela na zadnjem mestu v skupini I z dvema zmagama zaostanka do tretjega mesta, ki vodi na Kitajsko. Fiba, krovna mednarodna košarkarska zveza, je z nejasnim sistemom kvalifikacij poskrbela za pravo zmedo, saj igralci iz Evrolige in lige NBA zaradi reprezentančnih tekem med klubsko sezono niso mogli sodelovati pri reprezentančnih akcijah. V četrtem ciklusu bo Slovenija nastopila s pomlajeno ekipo v kateri bo tudi šest članov lanskoletne zlate generacije, a brez Prepeliča, Blažiča, Nikolića, Dimca in Dončića. Prav slednji pa je bil s strani vodstva pri Košarkarski zvezi deležen največjih kritik. Generalni sekretar Nesterović mu je osorno zabrusil, naj odraste, selektor Trifunovič pa dodal, da Dončić ni pojasnil, zakaj ga ne bo.

Vsi manjkajoči košarkarji so poleti zamenjali klub, povsem logično je, da se morajo privaditi na novo okolje ter soigralce, spoznati način dela novega trenerja itn. Zato ni nič narobe, da so odpovedali udeležbo na reprezentančni akciji, a očitno vodilne osebe pri zvezi moti odnos pri komunikaciji ter njihova odsotnost, ki se bo gotovo poznala pri kakovosti reprezentančne igre. V primeru Dončića je vodstvo Košarkarske zveze potarnalo, da so se z njim lahko menili zgolj prek sporočil. Očitno se ne zavedajo, da živimo v času, kjer imamo na voljo številne načine za komuniciranje in telefonski klic ni več edini način sporazumevanja. Pomembno vlogo pri reprezentančnih odpovedih imajo tudi klubi, ki igralcem lahko odsvetujejo udeležbo na zboru državne selekcije, npr. zaradi težav s poškodbami.

Prav zaradi poškodbe bo vnovič manjkal najboljši slovenski nogometaš, Jan Oblak. Pri njegovem delodajalcu, Atleticu iz Madrida so Nogometno zvezo zaprosili, da Oblaka ne uvrstijo na seznam za prihajajoči septembrski tekmi. Tudi Josip Iličić bo zaradi poškodbe izpustil tokratno reprezentančno akcijo. Selektorji, navijači in javnost se morajo zavedati, da je klub tisti, ki igralce plačuje, tisti, ki jim omogoča preživetje, klub je torej njihov delodajalec in lastnik. Ker ima kapital tudi v športu glavno besedo so torej lastniki klubov tisti, ki lahko svojim igralcem, svojim zaposlenim preprečijo udeležbo na reprezentančnih tekmah.

Odpovedi so vedno bile sestavni del športa. Slovenska košarkarska selekcija se že kronično srečuje s številnimi odpovedmi igralcev, ki v tujini igrajo vidno, pomembno vlogo. Tudi Srbija je na lanskem Eurobasketu nastopila v okrnjeni zasedbi zaradi odpovedi zdravih košarkarjev. Za rezultatski neuspeh pa je najlažje okriviti tiste, ki na prvenstvu, zaradi utrujenosti, uigravanja pri novem klubu ali česa tretjega, niso nastopili.

Vpoklic v reprezentanco predstavlja najvišjo čast, a tudi obveznost za športnike, ki imajo vedno več tekem v različnih in vedno večih klubskih tekmovanjih, kjer krovne športne zveze želijo iztržiti čimveč denarja. Čas, ki bi ga športniki lahko namenili počitku, okrevanju, namenijo novim treningom in tekmam, kjer obremenjujejo telo ter načenjajo psihično zdravje. Tudi vrhunski športniki so le ljudje in tudi oni potrebujejo počitek od napornega ritma treningov in tekem. Dončić je lansko sezono pričel že julija s pripravami na Eurobasket, po osvojenem zlatu 17. septembra se je pridružil madridskemu Realu s katerim je osvojil Evroligo, 19. junija pa še Špansko prvenstvo, sledil je nabor za ligo NBA in priprava na novo sezono v Združenih državah.

Dončićeva odsotnost po dolgi in naporni sezoni se bo gotovo poznala pri kakovosti reprezentančne igre, kljub temu pa en sam košarkar ne more rešiti barke, ki se potaplja. Dončić žal ne more rešiti vsega, tega bi se morali zavedati tudi vodilni pri Košarkarski zvezi, ki z verbalnimi napadi na izjemnega igralca zgolj iščejo alibi za morebitni rezultatski neuspeh. Če se Slovenija (kot aktualni evropski prvak) ne uvrsti na svetovno prvenstvo, to še ne pomeni, da bo konec sveta, saj tudi odbojkarji, ki so bili leta 2015 evropski podprvaki, nato niso nastopili na Olimpijskih igrah.